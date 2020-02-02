Les Petits As. Пономарь обыграл лидера посева на пути в финал

Для выхода в финал турнира 14-летнему одесситу понадобилось полтора часа. После равного стартового сета Пономарь вёл 4:2 во втором, однако не воспользовался преимуществом, позволив сопернику выиграть три гейма кряду. Но затем Александр сравнял счёт и взял два последних гейма.
На счету украинца три реализованных брейк-поинта из семи, а турецкий теннисист выиграла два гейма на подаче представителя Украины. В финале Пономарь встретится с Янисом Раффаэлем Зимменом из Швейцарии.
Александр стал третьим представителем Украины, который сыграет в финале одиночного разряда на Les Petits As. В 2016 году Марта Костюк выиграла одиночный и парный титулы в Тарбе, а в 2017 году Дарья Лопатецкая стала финалисткой.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!