Les Petits As. Пономарь обыграл лидера посева на пути в финал

Новости

Australian Open. Кенин выигрывает дебютный титул Большого Шлема

Australian Open. Тим обыгрывает Зверева в борьбе за выход в финал

Australian Open. Джокович проходит Федерера на пути в свой восьмой финал на турнире

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

Александр Пономарь будет бороться за титул на юниорском турнире во Франции



Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category

Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Александр Пономарь (Украина, 3) – Атакан Карахан (Турция, 1) 7:6(2), 7:5

Для выхода в финал турнира 14-летнему одесситу понадобилось полтора часа. После равного стартового сета Пономарь вёл 4:2 во втором, однако не воспользовался преимуществом, позволив сопернику выиграть три гейма кряду. Но затем Александр сравнял счёт и взял два последних гейма.

На счету украинца три реализованных брейк-поинта из семи, а турецкий теннисист выиграла два гейма на подаче представителя Украины. В финале Пономарь встретится с Янисом Раффаэлем Зимменом из Швейцарии.

Александр стал третьим представителем Украины, который сыграет в финале одиночного разряда на Les Petits As. В 2016 году Марта Костюк выиграла одиночный и парный титулы в Тарбе, а в 2017 году Дарья Лопатецкая стала финалисткой.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь