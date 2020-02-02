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Теннис

Les Petits As. Пономарь обыграл лидера посева на пути в финал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Александр Пономарь будет бороться за титул на юниорском турнире во Франции

Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

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Полуфинал
Александр Пономарь (Украина, 3) – Атакан Карахан (Турция, 1) 7:6(2), 7:5

Для выхода в финал турнира 14-летнему одесситу понадобилось полтора часа. После равного стартового сета Пономарь вёл 4:2 во втором, однако не воспользовался преимуществом, позволив сопернику выиграть три гейма кряду. Но затем Александр сравнял счёт и взял два последних гейма.

На счету украинца три реализованных брейк-поинта из семи, а турецкий теннисист выиграла два гейма на подаче представителя Украины. В финале Пономарь встретится с Янисом Раффаэлем Зимменом из Швейцарии.

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Александр стал третьим представителем Украины, который сыграет в финале одиночного разряда на Les Petits As. В 2016 году Марта Костюк выиграла одиночный и парный титулы в Тарбе, а в 2017 году Дарья Лопатецкая стала финалисткой.

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Источник: btu.org.ua
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