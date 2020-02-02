Монпелье. Сергей Стаховский против Алексея Ватутина в первом круге квалификации

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский стартует в квалификации турнира АТР-250 в Монпелье и в первом круге сыграет с россиянином Алексеем Ватутиным. Поединок пройдет третьим запуском на корте №1. Начало игрового дня в 11:30 по киевскому времени

Сергей Стаховский (Украина) – 153-я ракетка мира



Дата рождения: 06/01/1986 (34 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 193 см

Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)

Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch)

Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010)

Побед/Поражений за карьеру: 425/406

Призовые за карьеру: $5,353,489

Сергей Стаховский на портале БТУ

Алексей Ватутин (Россия) – 207-я ракетка мира



Дата рождения: 27/10/1992 (27 лет)

Место рождения: Волгоград, Россия

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы ATP: –

Высший рейтинг ATP: 136 (02/07/2018)

Побед/поражений за карьеру: 302/194

Призовые за карьеру: $429,769

Алексей Ватутин на портале БТУ

H2H: 1-1

2019 | Roland Garros | Грунт | QRF | Ватутин 6-4 1-6 6-3

2017 | US Open | Хард | QR1 | Стаховский 6-2 6-1

История на турнире: Сергей Стаховский – 2/1. Стаховский во второй раз играет турнир в Монпелье. В 2013 году он остановился в четвертьфинале соревнований | Алексей Ватутин – 1/1. В прошлом году россиянин впервые сыграл на этом турнире и проиграл в финале отборочного турнира;

Выступления на харде в зале: Сергей Стаховский – 192/138 (в этом году – 1/1) | Алексей Ватутин – 64/38 (в этом году – 2/2);

Выступления в сезоне 2020:

Сергей Стаховский – 2/2.

Grand Slam: Australian Open – QR2

ATP Challenger: Ренн – R3

Алексей Ватутин – 2/4

Grand Slam: Australian Open – QR1

ATP Challenger: Ренн, Кемпер – R3

Последние пять матчей: Сергей Стаховский – П, В, П, В, П | Алексей Ватутин – П, В, П, В, П

Национальный фактор: Сергей Стаховский – 46/21. Стаховский выиграл лишь один из последних четырех матчей против россиян, обыграв именно Алексея Ватутина на US Open-2017 | Алексей Ватутин – 9/2. Ватутин проиграл лишь два матча в противостояниях с украинцами. В прошлом году он обыграл Сергея Стаховского в финале квалификации Ролан Гаррос;

Котировки букмекеров: Сергей Стаховский является фаворитом поединка по мнению букмекеров, которые предлагают на его победу коэффициент 1,56. Победа российского теннисиста оценивается коэффициентом 2,43;

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