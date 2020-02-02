Монпелье. Стаховский посеян под третьим номером в квалификации

Новости

Australian Open. Рам и Солсбери стали победителями турнира в паре

Australian Open. Кенин выигрывает дебютный титул Большого Шлема

Australian Open. Тим обыгрывает Зверева в борьбе за выход в финал

Australian Open. Джокович проходит Федерера на пути в свой восьмой финал на турнире

Сергей Стаховский стартует в отборочной сетке турнира ATP во Франции.



Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В стартовом матче квалификации украинец сыграет против Алексея Ватутина из России (АТР 207).

Для теннисистов это будет третий очный поединок (1-1).

За свою карьеру Сергей Стаховский выступал на кортах Монпелье только один раз: в 2013 году дошел на турнире до четвертьфинала.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: OPEN BLOT RENNES.