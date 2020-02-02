Монпелье. Стаховский посеян под третьим номером в квалификации

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Сергей Стаховский стартует в отборочной сетке турнира ATP во Франции.Open Sud de France – ATP Tour 250Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) • Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В стартовом матче квалификации украинец сыграет против Алексея Ватутина из России (АТР 207).
Для теннисистов это будет третий очный поединок (1-1).
За свою карьеру Сергей Стаховский выступал на кортах Монпелье только один раз: в 2013 году дошел на турнире до четвертьфинала.
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