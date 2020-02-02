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Теннис

Монпелье. Стаховский посеян под третьим номером в квалификации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сергей Стаховский стартует в отборочной сетке турнира ATP во Франции.

Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В стартовом матче квалификации украинец сыграет против Алексея Ватутина из России (АТР 207).

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Для теннисистов это будет третий очный поединок (1-1).

За свою карьеру Сергей Стаховский выступал на кортах Монпелье только один раз: в 2013 году дошел на турнире до четвертьфинала.

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Фото: OPEN BLOT RENNES.

Источник: btu.org.ua
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