София Кенин: “Это было невероятное путешествие для меня”

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В финальном матче турнира в Мельбурне София Кенин победила экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

“Последние две недели были полны эмоций. Вы все видели, как много для меня значит эта победа. Я невероятно горжусь собой, своим отцом, всей своей командой и людьми, которые были со мной. Мы упорно работали, вместе переживали трудные времена. Сейчас я нахожусь на седьмом небе от счастья.

Я знала, что мне нужно пользоваться появляющимися шансами и мне необходимо быть смелой в своих действиях. Я играла против двукратной чемпионки Больших Шлемов и я испытываю к ней огромное уважение. Она провела отличный матч, каждый наш розыгрыш был настоящей битвой.

В третьем сете я почувствовала, что начинаю приближаться к титулу, который я очень хочу выиграть, но я знала, что мне нужно как-то расслабиться и не торопиться. Я смотрела на свой бокс, видела как меня поддерживают и успокаивалась. Я проделала отличную работу и она принесла свои плоды.

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После матча я позвонила своей маме и сказала, что всё в порядке, я победила и она может расслабиться, потому что она очень сильно переживала дома. Она была очень счастлива, когда услышала это. Я сказала ей, что не могу с ней долго общаться. Она уже знает, что я победила, а когда я приеду домой, меня ждут самые крепкие объятия в мире. Нет, моя мама не может смотреть мои матчи. Даже если она уже знает результат, всё равно не смотрит. Она по-прежнему нервничает.

Мне нравится играть на больших стадионах, ради этого я играю в теннис. На них всегда потрясающая атмосфера, люди поддерживают тебя и это придаёт мне мотивацию продолжать двигаться вперёд. Я приобрела здесь много фанатов и я благодарная им за поддержку в течение двух последних недель. Это было невероятное путешествие для меня.

Мой отец был моим тренером на протяжении всей карьеры. Мы оба мечтали об этом и теперь мечта воплотилась в реальность. Он хорошо разбирается в теннисе, понимает, о чём говорит, помогает мне составлять план на игру, хотя иногда я не признаю, что он оказывается прав. Спасибо ему большое”.

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Источник:

ausopen.com

Фото: Getty Images.