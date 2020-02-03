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Теннис

Джокович и Тим лидируют в чемпионской гонке ATP по итогам месяца

Евгений НикитюкНет комментариев
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По итогам первого месяца соревнований в АТР-туре серб Новак Джокович возглавляет чемпионскую гонку с результатом в 2665 очков. На втором месте находится австриец Доминик Тим – 1265 очков.

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На третьей позиции с результатом 720 очков швейцарец Роджер Федерер. С таким же количеством очков на четвертой строчке находится немец Александр Зверев.

В топ-10 попали Андрей Рублев (680), Рафаэль Надаль (610), Стэн Вавринка (450), Даниил Медведев (435), Теннис Сандгрен (390) и Роберто Баутиста-Агут (385).

>> Чемпионская гонка ATP || 3 февраля 2020

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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