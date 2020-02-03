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Теннис

Новак Джокович: “Я не знал, что судью нельзя трогать за обувь”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Чемпион Australian Open прокомментировал свой конфликт с судьей во время финала против Доминика Тима.

Серб остался недоволен решением судьи Дамиана Дюмюзуа, который в одном гейме (при счете 4-4 во втором сете) вынес теннисисту два предупреждения за задержку времени на подаче. Из-за второго предупреждения Джокович при счете 15-40 должен был перейти сразу ко второму мячу.

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“Я думаю, что второе предупреждение можно было и не делать. С первым, ладно, проблем нет. Но вот во втором необходимости не было. Это такой момент, который может изменить игру. Это был важный период, был счет 4-4, затем я потерял этот сет. То, что произошло, изменило ход игры”, – рассказал теннисист после победы.

После проигранного гейма Новак похлопал судью на вышке по обуви со словами “Прекрасная работа! Ты сумел стать знаменитым”.

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“Я не знал, что трогать судью за кроссовки не разрешается. Я не вел себя агрессивно, – отметил Джокович. – Мы обменялись репликами, но никаких оскорблений не было. Я рад, что он не сделал мне еще одно предупреждение из-за того, что я коснулся его обуви”.

Напомним, что свой 8-й титул на кортах Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист оформил в противостоянии с австрийцем Домиником Тимом в 5 сетах: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

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Источник: btu.org.ua
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