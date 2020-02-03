Новак Джокович: “Я не знал, что судью нельзя трогать за обувь”

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Чемпион Australian Open прокомментировал свой конфликт с судьей во время финала против Доминика Тима.



Серб остался недоволен решением судьи Дамиана Дюмюзуа, который в одном гейме (при счете 4-4 во втором сете) вынес теннисисту два предупреждения за задержку времени на подаче. Из-за второго предупреждения Джокович при счете 15-40 должен был перейти сразу ко второму мячу.

“Я думаю, что второе предупреждение можно было и не делать. С первым, ладно, проблем нет. Но вот во втором необходимости не было. Это такой момент, который может изменить игру. Это был важный период, был счет 4-4, затем я потерял этот сет. То, что произошло, изменило ход игры”, – рассказал теннисист после победы.

После проигранного гейма Новак похлопал судью на вышке по обуви со словами “Прекрасная работа! Ты сумел стать знаменитым”.

“Я не знал, что трогать судью за кроссовки не разрешается. Я не вел себя агрессивно, – отметил Джокович. – Мы обменялись репликами, но никаких оскорблений не было. Я рад, что он не сделал мне еще одно предупреждение из-за того, что я коснулся его обуви”.

Напомним, что свой 8-й титул на кортах Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист оформил в противостоянии с австрийцем Домиником Тимом в 5 сетах: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

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