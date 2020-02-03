Пономарь первым из украинцев выиграл престижный турнир во Франции

Александр Пономарь стал первым украинцем, который выиграл Les Petits As
#Пономарь, #Франция
Источник – Чемпион.
Украинец Александр Пономарь стал победителем престижного юношеского турнира Les Petits As в французском городе Тарбе.
В финале украинец разобрался со швейцарцем Янисом Раффаэлем.
Пономарь стал первым украинцем, который выиграл титул на соревнованиях, которые считаются самыми престижными в мире для 14-летних участников.
Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарбе, Франция
Хард
Финал, 02 февраля
Александр Пономарь – Янис Раффаэль 6:4, 6:1
Ранее, юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции.
Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: