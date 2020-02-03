Пономарь первым из украинцев выиграл престижный турнир во Франции

Александр Пономарь стал первым украинцем, который выиграл Les Petits As

#Пономарь, #Франция

Источник – Чемпион.

Украинец Александр Пономарь стал победителем престижного юношеского турнира Les Petits As в французском городе Тарбе.

В финале украинец разобрался со швейцарцем Янисом Раффаэлем.

Пономарь стал первым украинцем, который выиграл титул на соревнованиях, которые считаются самыми престижными в мире для 14-летних участников.

Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category

Тарбе, Франция

Хард

Финал, 02 февраля

Александр Пономарь – Янис Раффаэль 6:4, 6:1

Ранее, юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции.

Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.