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Рейтинг АТР: Джокович вернулся на вершину

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Сергей Стаховский остался на 153 позиции ATP

#Стаховский, #Марченко

Источник – Чемпион.

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь возглавил мировой рейтинг, обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Актуально: Джокович – Тим: видеообзор финала Australian Open

Третье место сохранил швейцарец Роджер Федерер.

Выход в финал позволил Доминику Тиму подняться на четвертое место. Также в ТОП-10 свои позиции улучшили Гаэль Монфис, Давид Гоффен выбил с 10-го места Роберто Баутісту Агута.

Рейтинг ATP
03 февраля 2020 года

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1 (2) Новак Джокович (Сербия) 9720
2 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 9395
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 7130
4 (5) Доминик Тим (Австрия) 7045
5 (4) Даниил Медведев (Россия) 5960
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греция) 4745
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3885
8 (8) Маттео Берреттіні 2905
9 (10) Гаэль Монфис (Франция) 2700
10 (11) Давид Гоффен (Бельгия) 2555
153 (153) Сергей Стаховский (Украина) 342
257 (254) Илья Марченко (Украина) 180
Источник: champion.com.ua
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