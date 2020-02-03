Рейтинг АТР: Джокович вернулся на вершину

Сергей Стаховский остался на 153 позиции ATP
#Стаховский, #Марченко
Источник – Чемпион.
Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь возглавил мировой рейтинг, обойдя испанца Рафаэля Надаля.
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Третье место сохранил швейцарец Роджер Федерер.
Выход в финал позволил Доминику Тиму подняться на четвертое место. Также в ТОП-10 свои позиции улучшили Гаэль Монфис, Давид Гоффен выбил с 10-го места Роберто Баутісту Агута.
Рейтинг ATP
03 февраля 2020 года
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