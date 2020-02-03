Рейтинг АТР: Джокович вернулся на вершину

Сергей Стаховский остался на 153 позиции ATP

#Стаховский, #Марченко

Источник – Чемпион.

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь возглавил мировой рейтинг, обойдя испанца Рафаэля Надаля.

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Третье место сохранил швейцарец Роджер Федерер.

Выход в финал позволил Доминику Тиму подняться на четвертое место. Также в ТОП-10 свои позиции улучшили Гаэль Монфис, Давид Гоффен выбил с 10-го места Роберто Баутісту Агута.

Рейтинг ATP

03 февраля 2020 года







1 (2) Новак Джокович (Сербия) 9720 2 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 9395 3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 7130 4 (5) Доминик Тим (Австрия) 7045 5 (4) Даниил Медведев (Россия) 5960 6 (6) Стефанос Ціціпас (Греция) 4745 7 (7) Александр Зверев (Германия) 3885 8 (8) Маттео Берреттіні 2905 9 (10) Гаэль Монфис (Франция) 2700 10 (11) Давид Гоффен (Бельгия) 2555 153 (153) Сергей Стаховский (Украина) 342 257 (254) Илья Марченко (Украина) 180