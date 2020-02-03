Стаховский переиграл Петровича в финале квалификации турнира во Франции

Матч продолжался 1 час 2 минуты
#Франция, #Стаховский
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский переиграл серба Данило Петровича в финале квалификации турнира АТР-250 в Монпелье.
Матч продолжался 1 час 2 минуты.
Сергей выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и взял 9 геймов на подаче. Стаховский во второй раз играет в основной сетке на данном турнире. В 2013 году он дошел до 1/4 финала.
Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция
Призовой фонд 606 350 евро
Квалификация, финал
Сергей Стаховский (153) – Даниил Петрович (159) 6:2, 6:4
Ранее, юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции.
Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.
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