Стаховский переиграл Петровича в финале квалификации турнира во Франции

Матч продолжался 1 час 2 минуты

#Франция, #Стаховский

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский переиграл серба Данило Петровича в финале квалификации турнира АТР-250 в Монпелье.

Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Сергей выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и взял 9 геймов на подаче. Стаховский во второй раз играет в основной сетке на данном турнире. В 2013 году он дошел до 1/4 финала.

Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция

Призовой фонд 606 350 евро

Квалификация, финал

Сергей Стаховский (153) – Даниил Петрович (159) 6:2, 6:4

Ранее, юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции.

Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.