Третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации

Козлова получила травму накануне матчей национальной команды

#Украина, #Козлова

Источник – iSport.ua.

Сегодня, 3 февраля, женская сборная Украины провела тренировку в Таллине на Tallinnk Tennis Center, где будут проходить поединки Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Об этом сообщает ФТУ.

Отметим, что на тренировке были замечены первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Потом на занятия пришли Катарина Завацкая, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Ранее заявленная Екатерина Козлова не тренировался со сборной из-за травмы.

Напомним, что матчи пройдут с 5 по 8 февраля в столице Эстонии, восемь команд разделены на две группы – по 4 и 3 команды. Украина сыграет против Хорватии и Болгарии.

Ранее, юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции.

Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.