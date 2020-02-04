Десятка самых популярных видео с Открытого чемпионата Австралии в этом году

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Les Petits As. Пономарь становится победителем турнира
Топ-10 роликов, которые собрали наибольшее количество просмотров на официальном канале Australian Open в Youtube.
Самым популярным видео в этом розыгрыше турнира стал инцидент в матче Рафаэля Надаля против Федерико Дельбониса, когда мяч после удара испанского теннисиста угодил прямо в голову болгёрл. Этот ролик стал рекордсменом чемпионата с активом в 4,9 миллионов просмотров.
Самыми популярными обзорами на канале соревнований стали пятисетовые матчи Роджера Федерера против Джона Миллмана (1,1 млн) и Ника Кириоса против Карена Хачанова (1 млн просмотров).
Другие видео в топ-10 канала: 4) Благотворительный матч топ-теннисистов – ~710 тысяч 5) Пресс-конференция Роджера Федерера после полуфинала – ~705 тысяч 6) Интервью Роджера Федерера после четвертьфинала – ~580 тысяча 7) Обзор финала Новак Джокович – Доминик Тим – ~545 тысяч 8) Обзор матча Коко Гауфф – Наоми Осака – ~490 тысяч 9) Дебора, сотрудница пожарной службы, и Надаль играют в теннисе – ~485 тысяч 10) Доминик Тим обыграл первую ракетку мира в четвертьфинале – ~470 тысяч