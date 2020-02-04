Лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины

Виктория Томова прокомментировала матч против сборной Украины

#Украина, #Болгария, #Кубок Федерации

Источник – xsport.ua.

Лидер сборной Болгарии в Кубке Федерации Виктория Томова (143) хочет взять реванш у Украины в матчах группы А Первой Евро-Африканской зоны.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“У меня нет никаких серьезных ожиданий от предстоящего выступления. У нас была хорошая подготовка зимой, да и в прошлом сезоне мы здорово поработали вместе с командой. Конечно, хотелось бы взять реванш у украинской сборной. Сейчас у нас больше опыта и мы больше выступаем вместе. У меня была возможность пообщаться и потренироваться с нашими игроками в ATP Cup. Они дрались как львы. Конечно, их выступление положительно сказался и на нас”, – рассказала Томова.

Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в столице Эстонии, восемь команд разделены на две группы – по 4 и 3 команды. Украина сыграет против Хорватии и Болгарии.

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.