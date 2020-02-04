Новое на сайте

еще
Вторник, 4 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЛидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины
Теннис

Лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины

AdminНет комментариев
Добавлено

Виктория Томова прокомментировала матч против сборной Украины

#Украина, #Болгария, #Кубок Федерации

Источник – xsport.ua.

Лидер сборной Болгарии в Кубке Федерации Виктория Томова (143) хочет взять реванш у Украины в матчах группы А Первой Евро-Африканской зоны.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“У меня нет никаких серьезных ожиданий от предстоящего выступления. У нас была хорошая подготовка зимой, да и в прошлом сезоне мы здорово поработали вместе с командой. Конечно, хотелось бы взять реванш у украинской сборной. Сейчас у нас больше опыта и мы больше выступаем вместе. У меня была возможность пообщаться и потренироваться с нашими игроками в ATP Cup. Они дрались как львы. Конечно, их выступление положительно сказался и на нас”, – рассказала Томова.

Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в столице Эстонии, восемь команд разделены на две группы – по 4 и 3 команды. Украина сыграет против Хорватии и Болгарии.

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Монпелье. Сергей Стаховский против Пьера-Юга Эрбера в первом круге: превью матча

Десятка самых популярных видео с Открытого чемпионата Австралии в этом году

Кубок Федерации. Завацкая и Ястремская потренировались на корте в Таллине

Третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации

Сборная Украины на ужине команд Кубка Федерации

Закрыть