Марта Костюк досрочно закончила тренировку в составе сборной Украины

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Теннисистка подвернула ногу во время парной игры во вторник.



В комментарии порталу EURO.com.ua, капитан сборной в Кубке Федерации Михаил Филима отметил, что пока не ясно, насколько серьезными будут последствия после такого инцидента.

Известно, что Марта подвернула ногу во время тренировки в паре вместе с Лесей Цуренко против Катарины Завацкой и Михаила Филимы. Далее Костюк продолжить занятия на корте не смогла.

По словам врачей, изначально опасения были гораздо более серьезными, чем спустя некоторое время. На данный момент точных прогнозов нет и окончательно ситуация с состоянием Костюк прояснится завтра.

Напомним, Марта Костюк заменила в заявке украинской команды Катерину Козлову.

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Источник:

btu.org.ua