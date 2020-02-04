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Теннис

Монпелье. Сергей Стаховский против Пьера-Юга Эрбера в первом круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист сегодня стартует в основной сетке турнира АТР-250 в Монпелье. Матч против француза Пьера-Юга Эрбера состоится на центральном корте четвёртым запуском не ранее 20:00 по киевскому времени.

Сергей Стаховский (Украина) – 153-я ракетка мира

Дата рождения: 06/01/1986 (34 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 193 см
Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд)
Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch)
Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010)
Побед/Поражений за карьеру: 425/406
Призовые за карьеру: $5,353,489
Сергей Стаховский на портале БТУ

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Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 67-я ракетка мира
Монпелье. Сергей Стаховский против Пьера-Юга Эрбера в первом круге: превью матча
Дата рождения: 18/03/1991 (28 лет)
Место рождения: Шильтигхейм, Франция
Рост: 188 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы ATP:
Высший рейтинг ATP: 36 (11/02/2019)
Побед/поражений за карьеру: 244/125
Призовые за карьеру: $7,406,274
Пьер-Юг Эрбер на портале БТУ

H2H: 0-3

2019 | Галле| Трава | R2 | Эрбер 2:6, 7:6(2), 6:4
2015 | Метц | Хард (зал) | R1 | Эрбер 6:2, 7:5
2015 | Уинтосн-Сейлем | Хард | R1 | Эрбер 6:3, 6:2

Сергей Стаховский выиграла два матча в отборочной сетке: в первом раунде он обыграл россиянина Алексея Ватутина, а во втором победил серба Данило Петровича.

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История на турнире: Сергей Стаховский – 4/1. Стаховский во второй раз играет на турнире в Монпелье. В 2013 году он остановился в четвертьфинале соревнований | Пьер-Юг Эрбер – 8/5. Эрбер в пятый раз выступает в основной сетке турнира. В 2014, 2017 и 2017 годах он останавливался во втором круге, а в прошлом сезоне стал финалистом.

Выступления в сезоне 2020:
Сергей Стаховский – 3/2.
Grand Slam: Australian Open – QR2
ATP Challenger: Ренн – R3

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Пьер-Юг Эрбер – 3/2
Grand Slam: Australian Open – R2
ATP: Доха – QF

Последние пять матчей: Сергей СтаховскийВ, В, П, В, П | Пьер-Юг ЭрберП, В, П, В, В

Национальный фактор: Сергей Стаховский 125 раз пересекался на корте с французскими игроками. Баланс побед и поражений равный: 64-62 | Пьер-Юг Эрбер четыре раза играл с украинцами и одержал три победы (все над Сергеем Стаховским);

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Источник: btu.org.ua
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