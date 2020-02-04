Монпелье. Сергей Стаховский против Пьера-Юга Эрбера в первом круге: превью матча

Украинский теннисист сегодня стартует в основной сетке турнира АТР-250 в Монпелье. Матч против француза Пьера-Юга Эрбера состоится на центральном корте четвёртым запуском не ранее 20:00 по киевскому времени.
Сергей Стаховский (Украина) – 153-я ракетка мира
Дата рождения: 06/01/1986 (34 года) Место рождения: Киев, Украина Рост: 193 см Играет: правой рукой (одноручный бэкхэнд) Титулы ATP: 4 (2008 – Zagreb, 2009 – St. Petersburg, 2010 – New Haven, s-Hertogenbosch) Высший рейтинг ATP: 31 (27/09/2010) Побед/Поражений за карьеру: 425/406 Призовые за карьеру: $5,353,489 Сергей Стаховский на портале БТУ
Дата рождения: 18/03/1991 (28 лет) Место рождения: Шильтигхейм, Франция Рост: 188 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы ATP: – Высший рейтинг ATP: 36 (11/02/2019) Побед/поражений за карьеру: 244/125 Призовые за карьеру: $7,406,274 Пьер-Юг Эрбер на портале БТУ
История на турнире:Сергей Стаховский – 4/1. Стаховский во второй раз играет на турнире в Монпелье. В 2013 году он остановился в четвертьфинале соревнований | Пьер-Юг Эрбер – 8/5. Эрбер в пятый раз выступает в основной сетке турнира. В 2014, 2017 и 2017 годах он останавливался во втором круге, а в прошлом сезоне стал финалистом.
Выступления в сезоне 2020: Сергей Стаховский – 3/2. Grand Slam: Australian Open – QR2 ATP Challenger: Ренн – R3
Пьер-Юг Эрбер – 3/2 Grand Slam: Australian Open – R2 ATP: Доха – QF
Последние пять матчей:Сергей Стаховский – В, В, П, В, П | Пьер-Юг Эрбер – П, В, П, В, В
Национальный фактор:Сергей Стаховский 125 раз пересекался на корте с французскими игроками. Баланс побед и поражений равный: 64-62 | Пьер-Юг Эрбер четыре раза играл с украинцами и одержал три победы (все над Сергеем Стаховским);
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