Стаховский проиграл в первом круге турнира во Франции

Матч продолжался 1 час 31 минуту
#Ерберг, #Стаховский
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл французу Пьер-Юг Ербергу в первом круге турнира АТР-250 в Монпелье.
Матч продолжался 1 час 31 минуту.
Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция
Призовой фонд 606 350 евро
Первый круг, 4 февраля
Пьер-Юг Ерберг (67) – Сергей Стаховский (153) 6:2, 7:5
Ранее Стаховский в финале квалификации переиграл Петровича.
Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.
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