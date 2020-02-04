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Теннис

Стаховский проиграл в первом круге турнира во Франции

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Матч продолжался 1 час 31 минуту

#Ерберг, #Стаховский

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл французу Пьер-Юг Ербергу в первом круге турнира АТР-250 в Монпелье.

Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция
Призовой фонд 606 350 евро
Первый круг, 4 февраля

Пьер-Юг Ерберг (67) – Сергей Стаховский (153) 6:2, 7:5

Ранее Стаховский в финале квалификации переиграл Петровича.

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Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.

Источник: champion.com.ua
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