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Теннис

Степень серьезности травмы Костюк пока неизвестна – Филима

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Михаил Филима прокомментировал травму Марты Костюк

#Костюк

Источник – sport.ua.

Степень серьезности травмы украинской теннисистки Марты Костюк определится в ближайшее время.

Об этом рассказал капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.

“Думаю, что более точно будем знать уже завтра. Надеюсь, что она будет готова в четверг, возможно, на пятницу.

Сначала показалось, что травма очень серьезная.. Да, она достаточно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно немного больше”, – рассказал Филима.

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.

Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.

Источник: champion.com.ua
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