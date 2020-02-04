Степень серьезности травмы Костюк пока неизвестна – Филима

Михаил Филима прокомментировал травму Марты Костюк
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Источник – sport.ua.
Степень серьезности травмы украинской теннисистки Марты Костюк определится в ближайшее время.
Об этом рассказал капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.
“Думаю, что более точно будем знать уже завтра. Надеюсь, что она будет готова в четверг, возможно, на пятницу.
Сначала показалось, что травма очень серьезная.. Да, она достаточно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно немного больше”, – рассказал Филима.
Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.
Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.