Степень серьезности травмы Костюк пока неизвестна – Филима

Михаил Филима прокомментировал травму Марты Костюк

#Костюк

Источник – sport.ua.

Степень серьезности травмы украинской теннисистки Марты Костюк определится в ближайшее время.

Об этом рассказал капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.

“Думаю, что более точно будем знать уже завтра. Надеюсь, что она будет готова в четверг, возможно, на пятницу.

Сначала показалось, что травма очень серьезная.. Да, она достаточно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно немного больше”, – рассказал Филима.