Калинина обыграла россиянку на старте турнире в США

Ангелина Калинина в тяжелом матче победила россиянку
#Калинина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира ITF в американском Мидленде.
В матче первого раунда украинка обыграла представительницу России Валерию Савиных.
Следующей соперницей Ангелины станет победительница матча Мария Матеас (США) – Алисия Паркс (США).
Dow Tennis Classic – ITF World Tennis Tour
Мидленд, США
Хард
Первый круг, 05 февраля
Ангелина Калинина – Валерия Савиных 2:6, 6:3, 6:2
Напомним, Стаховский проиграл в первом круге турнира во Франции.
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