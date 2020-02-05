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Теннис

Калинина обыграла россиянку на старте турнире в США

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Ангелина Калинина в тяжелом матче победила россиянку

#Калинина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира ITF в американском Мидленде.

В матче первого раунда украинка обыграла представительницу России Валерию Савиных.

Следующей соперницей Ангелины станет победительница матча Мария Матеас (США) – Алисия Паркс (США).

Dow Tennis Classic – ITF World Tennis Tour
Мидленд, США
Хард
Первый круг, 05 февраля

Ангелина Калинина – Валерия Савиных 2:6, 6:3, 6:2

Напомним, Стаховский проиграл в первом круге турнира во Франции.

Источник: champion.com.ua
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