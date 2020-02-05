Мидленд. Калинина выиграла непростой стартовый матч

За выход в четвертьфинал Ангелина поспорит с победительницей матча между “квалифаерами” Марией Матеас и Алишей Паркс. Обе теннисистки представляют США.
В парной сетке Калинина выступит вместе с американкой Мэдисон Бренгл. Первыми соперницами украинско-американского дуэта станут третьи ракетки турнира – немка Мона Бартель и Розали ван дер Хук из Нидерландов.
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