Мидленд. Калинина выиграла непростой стартовый матч

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Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира ITF в США



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Мидленд, США • 3-9 февраля • хард (зал) • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Для победы в стартовом матче седьмой сяяной украинке понадобилось более двух часов. В первом круге Калинина обыграла российскую теннисистку Валерию Савиных: 2:6, 6:3, 6:2.

За выход в четвертьфинал Ангелина поспорит с победительницей матча между “квалифаерами” Марией Матеас и Алишей Паркс. Обе теннисистки представляют США.

В парной сетке Калинина выступит вместе с американкой Мэдисон Бренгл. Первыми соперницами украинско-американского дуэта станут третьи ракетки турнира – немка Мона Бартель и Розали ван дер Хук из Нидерландов.

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Фото: Getty Images.