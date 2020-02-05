Монпелье. Оже-Альяссим стал соперником Эрбера, Гоффен сыграет с Бубликом

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Результаты матчей первого круга на соревнованиях ATP во Франции.
Open Sud de France – ATP Tour 250 Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) • Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг Ф. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Д. Джумхур (БИГ) 6-7(5), 6-2, 6-2 Н. Гомбош (Словакия) – П. Карреньо-Буста (Испания, 6) 3-6, 6-4, 6-3 Ф. Крайинович (Сербия, 7) – Э. Коко (Франция) 6-4, 6-4 Г. Баррере (Франция) – Ж. Соуза (Португалия) 6-2, 7-6(6) А. Бублик (Казахстан) – Х. Лааксонен (Швейцария) 6-7(2), 6-1, 7-6(2) В. Поспишил (Канада) – А. Бедене (Словения) 6-3, 6-4 Э. Руусувори (Финляндия) – Д. Новак (Австрия) 7-6(3), 4-6, 6-2 М. Имер (Швеция) – Я. Синнер (Италия) 6-3, 6-4