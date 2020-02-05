Монпелье. Оже-Альяссим стал соперником Эрбера, Гоффен сыграет с Бубликом

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Результаты матчей первого круга на соревнованиях ATP во Франции.



Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Ф. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Д. Джумхур (БИГ) 6-7(5), 6-2, 6-2

Н. Гомбош (Словакия) – П. Карреньо-Буста (Испания, 6) 3-6, 6-4, 6-3

Ф. Крайинович (Сербия, 7) – Э. Коко (Франция) 6-4, 6-4

Г. Баррере (Франция) – Ж. Соуза (Португалия) 6-2, 7-6(6)

А. Бублик (Казахстан) – Х. Лааксонен (Швейцария) 6-7(2), 6-1, 7-6(2)

В. Поспишил (Канада) – А. Бедене (Словения) 6-3, 6-4

Э. Руусувори (Финляндия) – Д. Новак (Австрия) 7-6(3), 4-6, 6-2

М. Имер (Швеция) – Я. Синнер (Италия) 6-3, 6-4

– Свою дебютную победу в АТР-туре в основе оформил 20-летний Эмил Руусувори. В прошлом году финн завоевал 4 титула на «челленджерах».

– В канадском дерби путевку в четвертьфинал разыграют Денис Шаповалов и Вашек Поспишил. В двух их прошлых матчах Шаповалов праздновал победу в двух сетах.

– Впервые на корте сойдутся Феликс Оже-Альяссим и Пьер-Юг Эрбер, который в стартовом матче обыграл украинца Сергея Стаховского.

– Также первый очный поединок проведут Александр Бублик и Давид Гоффен.



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