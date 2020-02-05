Пуна. Молчанов покидает парный турнир после первого круга

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Украинец Денис Молчанов и его напарник Се Чэнпэн из Тайваня проиграли на старте соревнований.



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Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард •

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Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертые сеяные Денис Молчанов и Се Чэнпэн потерпели поражение в первом раунде от пары Кристофер Рунгкат (Индонезия) / Андре Горанссон (Швеция): 6-3, 4-6, 8-10.

Соперники провели на корте около 70 минут. На решающем тай-брейке украинско-тайваньская лидировала 5-3, но сохранить отрыв не сумела. 7 из следующих 10 очков в свой актив записали Рунгкат и Горанссон.

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