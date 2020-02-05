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Теннис

Сборная Украины готовится к матчам в Кубке Федерации (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сюжет телеканала “UA: Перший” о подготовке украинских теннисисток к выступлению в командном чемпионате.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, дебютантка сборной в Fed Cup Катарина Завацкая и капитан команды Михаил Филима поделилась впечатлениями о пребывании в Эстонии.

> Фото с тренировок сборной Украины

> Расписание матчей украинской команды на турнире в Эстонии

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Источник: btu.org.ua
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