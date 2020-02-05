Свитолина: Классно видеть много новых девушек

Элина Свитолина прокомментировала шансы Украины на Кубке Федерации

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Источник – sport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина верит в будущее украинского тенниса.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Здорово видеть много новых девушек, которые очень хорошо выступают и много работают. Я вижу, что они горят, хотят продвигаться вперед. Это очень здорово, что у нас много новых лиц. Думаю, это наше будущее. Это невероятно. Думаю, у нас есть хорошие шансы”, – сказала Свитолина.