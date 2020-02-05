Свитолина: Классно видеть много новых девушек

Элина Свитолина прокомментировала шансы Украины на Кубке Федерации
#Свитолина
Источник – sport.ua.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина верит в будущее украинского тенниса.
Об этом рассказала сама теннисистка.
“Здорово видеть много новых девушек, которые очень хорошо выступают и много работают. Я вижу, что они горят, хотят продвигаться вперед. Это очень здорово, что у нас много новых лиц. Думаю, это наше будущее. Это невероятно. Думаю, у нас есть хорошие шансы”, – сказала Свитолина.
Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.
Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.