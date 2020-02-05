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Теннис

Свитолина: Классно видеть много новых девушек

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Элина Свитолина прокомментировала шансы Украины на Кубке Федерации

#Свитолина

Источник – sport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина верит в будущее украинского тенниса.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Здорово видеть много новых девушек, которые очень хорошо выступают и много работают. Я вижу, что они горят, хотят продвигаться вперед. Это очень здорово, что у нас много новых лиц. Думаю, это наше будущее. Это невероятно. Думаю, у нас есть хорошие шансы”, – сказала Свитолина.

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.

Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.

Источник: champion.com.ua
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