Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине

Элина Свитолина прокомментировала будущее Украины на Кубке Федерации
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Источник – btu.org.ua.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина мечтает сыграть матч Кубка Федерации в Украине.
Об этом рассказала сам теннисистка.
“Мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если здесь все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии.
Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, поскольку важно решить вопрос на этом этапе, а потом подумаем о апрель”, – рассказала Свитолина.
Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.
Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.