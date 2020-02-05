Тренер Цуренко: “Я считаю, что Леся на правильном пути”

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– Что вы можете сказать о первых двух матчах Цуренко в 2020 году?

– В Китае она очень хорошо выглядела против Мертенс, но у Леси перед этим не было игровой практики. В целом, она играла отлично. И хотя счет был 3:6, 3:6, игра была намного ближе. Мертенс – очень неприятный соперник высокого уровня, ни в чем не могу упрекнуть Цуренко.

– Главный вопрос по матчу против Барти: австралийка стала лучше играть после проигранного первого сета, или украинка снизила обороты?

– Леся немного изменила скорость игры, а Барти – добавила. Именно поэтому итоговый результат был таким. Если бы Цуренко продолжила играть как в первом сете и выдержала пару геймов, возможно, результат был бы иным. Но Барти стала играть увереннее и изменила рисунок игры. Как бы там ни было, но я считаю, что Леся на правильном пути. Нужно перетерпеть этот период, и результаты придут.



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– К чему стремитесь в ближайшее время?

– Для начала Лесе нужно быть здоровой. Результат все равно будет, ведь играет она очень хорошо. Сам результат не является конкретной целью.

– Уже разработана стратегия к Ролан Гаррос?

– Конечно, постараемся успеть набрать достаточно очков, чтобы играть в основной сетке. Еще раз повторюсь, что для меня важен сам процесс, результат – не главное. Например, мы не можем контролировать соперников. Можем сыграть очень хорошо, но проиграть поединок более сильной оппонентке. Разве это плохо? Если соперник лучше, то мы же не можем прыгнуть выше головы. Что умеем, то на корте и оставим.



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Источник:

sport.ua

Фото: Facebook.