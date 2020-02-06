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Теннис

Цуренко и Завацкая выиграли третье очко для сборной Украины в матче с Болгарией

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Украинки выиграли со счетом 3:0

#Завацкая, #Цуренко

Источник – Чемпион.

Леся Цуренко и Катарина Завацкая одержали победу в парной встрече Кубка Федерации против сборной Болгарии.

Ранее, Ястремская без проблем расправилась с Шиніковою. Свитолина же переиграла Томову. То же сборная Украины победила Болгарию.

Ранее болгарки проиграли другой участнице группы А Хорватии (1:2). Для украинок это был первый матч.

Вторую игру Украина сыграет против хорваток завтра, 7 февраля, в 16.00

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Из группы (Украина, Болгария, Хорватия) дальше пройдет две команды.

Попали в плей-офф сборные вместе с двумя лучшими командами группы В (Италия, Эстония, Австрия и Греция) разыграют две путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.

Кубок Федерации по теннису среди женщин
Первая группа
Третий матч, 6 февраля

Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова 6:2, 6:1

Источник: champion.com.ua
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