Цуренко и Завацкая выиграли третье очко для сборной Украины в матче с Болгарией

Украинки выиграли со счетом 3:0
#Завацкая, #Цуренко
Источник – Чемпион.
Леся Цуренко и Катарина Завацкая одержали победу в парной встрече Кубка Федерации против сборной Болгарии.
Ранее, Ястремская без проблем расправилась с Шиніковою. Свитолина же переиграла Томову. То же сборная Украины победила Болгарию.
Ранее болгарки проиграли другой участнице группы А Хорватии (1:2). Для украинок это был первый матч.
Вторую игру Украина сыграет против хорваток завтра, 7 февраля, в 16.00
Из группы (Украина, Болгария, Хорватия) дальше пройдет две команды.
Попали в плей-офф сборные вместе с двумя лучшими командами группы В (Италия, Эстония, Австрия и Греция) разыграют две путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Первая группа
Третий матч, 6 февраля
Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова 6:2, 6:1
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