Даяна Ястремская: “Болельщики громко меня поддерживали. Было очень круто”

Новости

Кубок Федерации. Украина – Болгария 1:0. Текстовая трансляция

Кубок Федерации. Ястремская приносит первое очко сборной Украины в матче с Болгарией

Элина Свитолина: "Дубай – это мой любимый турнир, я просто забыла на него заявиться"

Даяна Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе

Украинка прокомментировала свою победу над Изабелой Шиниковой в матче Кубка Федерации.



– Было очень волнительно, особенно когда я начинала матч. Было много фанатов и все они, конечно же, сильно поддерживают и ожидают от тебя победы.

Первые пару геймов чувствовала, что была немного зажатой. Тем более, я давно не играла матчи. А последний поединок против Возняцки я, скажем откровенно, провалила. Поэтому было тяжеловато, но атмосфера выше всяких похвал. Особенно когда я выходила на корт, все болельщики начали громко меня поддерживать. Это было очень круто.

> Текстовая трансляция матча Украина – Болгария

– Что можешь сказать о сопернице?

– Сегодня дело было не в тактике, а в ее непредсказуемости. Потому что Шиникова, в хорошем смысле этого слова, неадекватный игрок. Она может шлепнуть по мячу и он у нее залетит. Поэтому мне все время нужно было быть очень сфокусированной. Я сама привыкла нагнетать скорость, но с ней наоборот старалась сбавлять.

Все наши розыгрыши были в 2-3 мяча и тут либо она ошибается, либо я.

В первом сете я сделал два дроп-шота. Один выиграла, а после второго, почему-то, остановилась и не очень хорошо с него отыграла.

> Фоторепортаж: Даяна Ястремская обыграла вторую ракетку сборной Болгарии

– В конце матча на твоей подаче было 0:30 и Саша Бажин попросил не терять концентрацию…

– Если честно, то не услышала, что мне сказал Саша. Я вела 5:1, у меня была небольшая «ностальгия» по матчу с Возняцки, когда я тоже вела 5:1 и проиграла. Все же это было давно, но в памяти все равно присутствует этот момент. Но фанаты продолжали меня поддерживать, и мне было легко вернуться в игру.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.ua