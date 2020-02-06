Даяна Ястремская: “Если это будет важная парная встреча, то будем играть вместе со Свитолиной”

– Готова к матчам за сборную? – Да, я подготовилась. Надеюсь, что полностью готова сыграть.
– Как после жаркой Австралии приезжать в более холодный климат? – Пару дней заняла акклиматизация, но в общем чувствовала себя хорошо.
– Ты приехала в Таллин со своим тренером. Кто был инициатором этого решения? – Конечно же, это была я. Так как я здесь нахожусь без родителей, я захотела, чтобы со мной поехал тренер. Кроме того, что я играю в Кубке Федерации, мы еще тренируем те вещи, которые понадобятся во время индивидуальных турниров.
– Готова сыграть против всех команд-соперниц одиночные матчи? – Сколько потребуется сыграть матчей для страны, столько я и сыграю.
– Что скажешь насчет выступления в паре? – Все может быть. Если это будет важная парная встреча, то мы, скорее всего, будем играть ее с Элиной. Не могу об этом утверждать прямо сейчас, но если это будет действительно решающая парная встреча, то повторюсь, что мы будем играть ее со Свитолиной.