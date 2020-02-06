Даяна Ястремская: “Если это будет важная парная встреча, то будем играть вместе со Свитолиной”

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Кубок Федерации. Украина – Болгария. Текстовая трансляция

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Элина Свитолина: "Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине"

Комментарии украинки накануне выступления в Кубке Федерации.



> Кубок Федерации. Украина – Болгария. Текстовая трансляция

– Готова к матчам за сборную?

– Да, я подготовилась. Надеюсь, что полностью готова сыграть.

– Как после жаркой Австралии приезжать в более холодный климат?

– Пару дней заняла акклиматизация, но в общем чувствовала себя хорошо.

– Ты приехала в Таллин со своим тренером. Кто был инициатором этого решения?

– Конечно же, это была я. Так как я здесь нахожусь без родителей, я захотела, чтобы со мной поехал тренер. Кроме того, что я играю в Кубке Федерации, мы еще тренируем те вещи, которые понадобятся во время индивидуальных турниров.

– Готова сыграть против всех команд-соперниц одиночные матчи?

– Сколько потребуется сыграть матчей для страны, столько я и сыграю.

– Что скажешь насчет выступления в паре?

– Все может быть. Если это будет важная парная встреча, то мы, скорее всего, будем играть ее с Элиной. Не могу об этом утверждать прямо сейчас, но если это будет действительно решающая парная встреча, то повторюсь, что мы будем играть ее со Свитолиной.



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Источник:

sport.ua