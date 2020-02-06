Ястремская не почувствовала сопротивления болгарки в первом матче Кубка Федерации

Украина повела в счете во встрече с Болгарией
#Шанікова, #Ястремская
Источник – Чемпион.
В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Болгария состоялся первый матч.
Украинка Даяна Ястремская (26) уверенно переиграла Изабеллу Шинікову (165).
Матч продолжался всего 48 минут.
Сегодня состоится второй матч украино-болгарского противостояния Элина Свитолина (4) – Виктория Томова (143).
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Первый матч, 6 февраля
Даяна Ястремская (26) – Изабелла Шинікова (165) 6:2, 6:1
Ранее, Ястремская снялась с турнира WTA в Таиланде.
Напомним, Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца.
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