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Теннис

Ястремская не почувствовала сопротивления болгарки в первом матче Кубка Федерации

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Украина повела в счете во встрече с Болгарией

#Шанікова, #Ястремская

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Болгария состоялся первый матч.

Украинка Даяна Ястремская (26) уверенно переиграла Изабеллу Шинікову (165).

Матч продолжался всего 48 минут.

Сегодня состоится второй матч украино-болгарского противостояния Элина Свитолина (4) – Виктория Томова (143).

Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Первый матч, 6 февраля

Даяна Ястремская (26) – Изабелла Шинікова (165) 6:2, 6:1

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Ранее, Ястремская снялась с турнира WTA в Таиланде.

Напомним, Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца.

Источник: champion.com.ua
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