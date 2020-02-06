Ястремская не почувствовала сопротивления болгарки в первом матче Кубка Федерации

Украина повела в счете во встрече с Болгарией

#Шанікова, #Ястремская

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Болгария состоялся первый матч.

Украинка Даяна Ястремская (26) уверенно переиграла Изабеллу Шинікову (165).

Матч продолжался всего 48 минут.

Сегодня состоится второй матч украино-болгарского противостояния Элина Свитолина (4) – Виктория Томова (143).

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Первый матч, 6 февраля

Даяна Ястремская (26) – Изабелла Шинікова (165) 6:2, 6:1

Ранее, Ястремская снялась с турнира WTA в Таиланде.

Напомним, Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца.