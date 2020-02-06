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Теннис

Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца

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В опросе украинки в три конкурентки

#Ястремская, #WTA

Источник – Tribuna.com.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA Прорыв месяца.

Об этом сообщает WTA.

В январе украинка впервые сыграла в финале турнира категории Premier. В борьбе за титул турнира в Аделаиде она уступила австралийке Эшли Барти.

Соперницами Даяны есть Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Grand Slam.

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Отдать голос за украинку можно здесь .

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.

Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.

Источник: champion.com.ua
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