Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца

В опросе украинки в три конкурентки

#Ястремская, #WTA

Источник – Tribuna.com.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA Прорыв месяца.

Об этом сообщает WTA.

В январе украинка впервые сыграла в финале турнира категории Premier. В борьбе за титул турнира в Аделаиде она уступила австралийке Эшли Барти.

Соперницами Даяны есть Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Grand Slam.

Отдать голос за украинку можно здесь .

Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.

Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.