Ястремская номинирована на звание ” Прорыв месяца

В опросе украинки в три конкурентки
#Ястремская, #WTA
Источник – Tribuna.com.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала в число претенденток на победу в номинации WTA Прорыв месяца.
Об этом сообщает WTA.
В январе украинка впервые сыграла в финале турнира категории Premier. В борьбе за титул турнира в Аделаиде она уступила австралийке Эшли Барти.
Соперницами Даяны есть Екатерина Александрова, которая выиграла свой первый титул WTA в Шэньчжэне, а также Онс Жабер и Анетт Контавейт, которые впервые сыграли в четвертьфинале турнира Grand Slam.
Отдать голос за украинку можно здесь .
Напомним, третья ракетка Украины не поможет сборной на Кубке Федерации.
Также, лидер сборной Болгарии хочет взять реванш у Украины.
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