Карла Суарес-Наварро: “Хочу вывести Испанию в финальную часть Кубка Федерации”

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В декабре 31-летняя теннисистка объявила о том, что планирует завершить карьеру в 2020 году.

“Мне всегда нравится представлять Испанию, но иногда из-за своего расписания или выбранного покрытия я не могла принять участие в матчах. Поскольку этой мой последний сезон в карьере, я хочу выступить за сборную. Я сказала это Анабель [Медине-Гарригес – капитан сборной – прим. БТУ] ещё очень давно. Я хочу вывести Испанию в финальную часть. Кубок Федерации впервые пройдёт в этом формате, и у нас есть шанс пробиться на турнир.

Мне нравился старый формат, но я была в Мадриде с пятницы по воскресенье и смотрела четвертьфиналы, полуфинал и финал Кубка Дэвиса. Когда играла сборная Испании, атмосфера была очень хорошей. Трибуны были заполнены и команды наслаждались игрой. Я была довольна проведённым турниром и думаю, что для игроков он был лучше предыдущего”.

В ближайший уик-энд сборная Испании примет команду Японии на грунтовом покрытии. С заявками команд на матчи Fed Cup Qualifiers можно ознакомиться здесь.



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Источник:

fedcup.com

Фото: Ray Giubilo.