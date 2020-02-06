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Теннис

Карла Суарес-Наварро: “Хочу вывести Испанию в финальную часть Кубка Федерации”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Мне всегда нравится представлять Испанию, но иногда из-за своего расписания или выбранного покрытия я не могла принять участие в матчах. Поскольку этой мой последний сезон в карьере, я хочу выступить за сборную. Я сказала это Анабель [Медине-Гарригес – капитан сборной – прим. БТУ] ещё очень давно. Я хочу вывести Испанию в финальную часть. Кубок Федерации впервые пройдёт в этом формате, и у нас есть шанс пробиться на турнир.

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Мне нравился старый формат, но я была в Мадриде с пятницы по воскресенье и смотрела четвертьфиналы, полуфинал и финал Кубка Дэвиса. Когда играла сборная Испании, атмосфера была очень хорошей. Трибуны были заполнены и команды наслаждались игрой. Я была довольна проведённым турниром и думаю, что для игроков он был лучше предыдущего”.

В ближайший уик-энд сборная Испании примет команду Японии на грунтовом покрытии. С заявками команд на матчи Fed Cup Qualifiers можно ознакомиться здесь.

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Источник:
fedcup.com

Фото: Ray Giubilo.

Источник: btu.org.ua
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