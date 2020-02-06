Кубок Федерации. Хорватия обыграла Болгарию, эстонки проигрывают стартовый матч

Новости

Даяна Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе

Элина Свитолина: "В матчах, которые я проиграла в этом году, мало что зависело от меня"

Элина Свитолина: "Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине"

Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку команды к матчам в Кубке Федерации

Результаты первого игрового дня в Первой группе Евро-Африканской зоны



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка

Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

ГРУППА В

ШВЕЦИЯ 2-1 ЛЮКСЕМБУРГ

Мирьям Бьорклунд – Тиффани Корнелиус 6:1, 6:3

Йоханна Ларссон – Элеонора Молинаро 6:0, 3:6, 1:6

Ларссон/Листер – Корнелиус/Молинаро 6:4, 6:1

ТУРЦИЯ 1-2 СЛОВЕНИЯ

Башак Эрайдын – Кайя Юван 4:6, 5:7

Пемра Озген – Тамара Зиданшек 6:3, 5:7, 6:2

Аксу/Оз – Якупович/Зиданшек 0:6, 4:6

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка

Таллин, Эстония • хард (зал)

ГРУППА А

ХОРВАТИЯ 2-1 БОЛГАРИЯ

Леа Бошкович – Изабелла Шиникова 2:6, 6:4, 6:4

Яна Фетт – Виктория Томова 2:6, 4:6

Фетт/Юрак – Шиникова/Томова 6:2, 3:6, 6:1

Завтра сборная Болгарии встретится с украинской командой.

ГРУППА В

ИТАЛИЯ 3-0 АВСТРИЯ

Камила Джорджи – Мира Антонич 4:6, 6:3, 6:0

Жасмин Паолини – Юлия Грабер 6:3, 6:1

Гатто-Монтиконе/Тревисан – Клаффнер/Краус 6:4, 6:4

ЭСТОНИЯ 1-2 ГРЕЦИЯ

Елена Малыгина – Валентини Грамматикопулу 4:6, 6:4, 6:7(8)

Анетт Контавейт – Деспиан Папамихаил 3:6, 6:3, 6:0

Контавейт/Малыгина – Грамматикопулу/Папамихаил 3:6, 6:4, 2:6



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