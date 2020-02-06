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Теннис

Кубок Федерации. Хорватия обыграла Болгарию, эстонки проигрывают стартовый матч

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты первого игрового дня в Первой группе Евро-Африканской зоны

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

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ГРУППА В
ШВЕЦИЯ 2-1 ЛЮКСЕМБУРГ
Мирьям Бьорклунд – Тиффани Корнелиус 6:1, 6:3
Йоханна Ларссон – Элеонора Молинаро 6:0, 3:6, 1:6
Ларссон/Листер – Корнелиус/Молинаро 6:4, 6:1

ТУРЦИЯ 1-2 СЛОВЕНИЯ
Башак Эрайдын – Кайя Юван 4:6, 5:7
Пемра Озген – Тамара Зиданшек 6:3, 5:7, 6:2
Аксу/Оз – Якупович/Зиданшек 0:6, 4:6

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка
Таллин, Эстония • хард (зал)

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ГРУППА А
ХОРВАТИЯ 2-1 БОЛГАРИЯ
Леа Бошкович – Изабелла Шиникова 2:6, 6:4, 6:4
Яна Фетт – Виктория Томова 2:6, 4:6
Фетт/Юрак – Шиникова/Томова 6:2, 3:6, 6:1

Завтра сборная Болгарии встретится с украинской командой.

ГРУППА В
ИТАЛИЯ 3-0 АВСТРИЯ
Камила Джорджи – Мира Антонич 4:6, 6:3, 6:0
Жасмин Паолини – Юлия Грабер 6:3, 6:1
Гатто-Монтиконе/Тревисан – Клаффнер/Краус 6:4, 6:4

ЭСТОНИЯ 1-2 ГРЕЦИЯ
Елена Малыгина – Валентини Грамматикопулу 4:6, 6:4, 6:7(8)
Анетт Контавейт – Деспиан Папамихаил 3:6, 6:3, 6:0
Контавейт/Малыгина – Грамматикопулу/Папамихаил 3:6, 6:4, 2:6

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Источник: btu.org.ua
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