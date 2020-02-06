Кубок Федерации. Хорватия обыграла Болгарию, эстонки проигрывают стартовый матч

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Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку команды к матчам в Кубке Федерации
Результаты первого игрового дня в Первой группе Евро-Африканской зоныКубок Федерации – The World Cup of TennisПервая группа • 5-8 февраля • Европа/АфрикаЭш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)
ГРУППА ВШВЕЦИЯ 2-1 ЛЮКСЕМБУРГМирьям Бьорклунд – Тиффани Корнелиус 6:1, 6:3Йоханна Ларссон – Элеонора Молинаро 6:0, 3:6, 1:6Ларссон/Листер – Корнелиус/Молинаро 6:4, 6:1
ТУРЦИЯ 1-2 СЛОВЕНИЯБашак Эрайдын – Кайя Юван 4:6, 5:7Пемра Озген – Тамара Зиданшек 6:3, 5:7, 6:2Аксу/Оз – Якупович/Зиданшек 0:6, 4:6
Кубок Федерации – The World Cup of TennisПервая группа • 5-8 февраля • Европа/АфрикаТаллин, Эстония • хард (зал)
ГРУППА АХОРВАТИЯ 2-1 БОЛГАРИЯЛеа Бошкович – Изабелла Шиникова 2:6, 6:4, 6:4Яна Фетт – Виктория Томова 2:6, 4:6Фетт/Юрак – Шиникова/Томова 6:2, 3:6, 6:1
Завтра сборная Болгарии встретится с украинской командой.
ГРУППА ВИТАЛИЯ 3-0 АВСТРИЯКамила Джорджи – Мира Антонич 4:6, 6:3, 6:0Жасмин Паолини – Юлия Грабер 6:3, 6:1Гатто-Монтиконе/Тревисан – Клаффнер/Краус 6:4, 6:4
ЭСТОНИЯ 1-2 ГРЕЦИЯЕлена Малыгина – Валентини Грамматикопулу 4:6, 6:4, 6:7(8)Анетт Контавейт – Деспиан Папамихаил 3:6, 6:3, 6:0Контавейт/Малыгина – Грамматикопулу/Папамихаил 3:6, 6:4, 2:6
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