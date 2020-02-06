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Пятница, 7 февраля, 2020
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ГлавнаяТеннисКубок Федерации. Кенин, Бертенс и Осака первыми выйдут на корт в пятницу
Теннис

Кубок Федерации. Кенин, Бертенс и Осака первыми выйдут на корт в пятницу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты жеребьёвки в матчах Fed Cup Qualifiers

В субботу определятся восемь сборных, которые выйдут финальную часть Кубка Федерации, которая состоится в апреле в Будапеште. В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия.

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля

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США – Латвия
Место проведения: Эверетт, США
Покрытие: хард (зал)

Пятница
София Кенин – Анастасия Севастова
Серена Уильямс – Елена Остапенко

Суббота
София Кенин – Елена Остапенко
Серена Уильямс – Анастасия Севастова
Маттек-Сэндс/Риск – Остапенко/Севастова

Нидерланды – Беларусь
Место проведения: Гаага, Нидерланды
Покрытие: грунт (зал)

Пятница
Кики Бертенс – Александра Саснович
Аранча Рус – Арина Соболенко

Суббота
Кики Бертенс – Арина Соболенко
Аранча Рус – Александра Саснович
Керхов/Схюрс – Говорцова/Морозова

Румыния – Россия
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния
Покрытие: хард (зал)

Пятница
Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова
Ана Богдан – Вероника Кудерметова

Суббота
Ана Богдан – Екатерина Александрова
Елена Габриэла Русе – Вероника Кудерметова
Бара /Олару – Блинкова/Калинская

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Бразилия – Германия
Место проведения: Флорианополис, Бразилия
Покрытие: грунт

Пятница
Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд
Габриэла Се – Татьяна Мария

Суббота
Габриэла Се – Лаура Зигемунд
Тельяна Перейра – Татьяна Мария
Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер

Испания – Япония
Место проведения: Мурсия, Испания
Покрытие: грунт

Пятница
Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака
Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои

Суббота
Карла Суарес-Наварро – Наоми Осака
Сара Соррибес-Тормо – Мисаки Дои
Большова/Гарсия-Перес – Аояма/Сибихара

Швейцария – Канада
Место проведения: Биль, Швейцария
Покрытие: хард (зал)

Пятница
Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес
Белинда Бенчич – Эжени Бушар

Суббота
Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес
Жиль Тайхманн – Эжени Бушар
Голубич/Фёгеле – Андрееску/Габриэла Дабровски

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Бельгия – Казахстан
Место проведения: Кортрейк, Бельгия
Покрытие: хард (зал)

Пятница
Элис Мертенс – Зарина Дияс
Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева

Суббота
Элис Мертенс – Юлия Путинцева
Исалин Бонавентюр – Зарина Дияс
Флипкенс/Грет Миннен – Данилина/Шведова

Словакия – Великобритания
Место проведения: Братислава, Словакия
Покрытие: грунт (зал)

Пятница
Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон
Виктория Кужмова – Гарриет Дарт

Суббота
Виктория Кужмова – Хизер Уотсон
Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт
Рыбарикова/Кужмова – Бэйнс/Радукану

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Источник: btu.org.ua
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