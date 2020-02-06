Кубок Федерации. Кенин, Бертенс и Осака первыми выйдут на корт в пятницу

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Результаты жеребьёвки в матчах Fed Cup Qualifiers



В субботу определятся восемь сборных, которые выйдут финальную часть Кубка Федерации, которая состоится в апреле в Будапеште. В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия.

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Квалификация • 7-8 февраля

США – Латвия

Место проведения: Эверетт, США

Покрытие: хард (зал)

Пятница

София Кенин – Анастасия Севастова

Серена Уильямс – Елена Остапенко

Суббота

София Кенин – Елена Остапенко

Серена Уильямс – Анастасия Севастова

Маттек-Сэндс/Риск – Остапенко/Севастова

Нидерланды – Беларусь

Место проведения: Гаага, Нидерланды

Покрытие: грунт (зал)

Пятница

Кики Бертенс – Александра Саснович

Аранча Рус – Арина Соболенко

Суббота

Кики Бертенс – Арина Соболенко

Аранча Рус – Александра Саснович

Керхов/Схюрс – Говорцова/Морозова

Румыния – Россия

Место проведения: Клуж-Напока, Румыния

Покрытие: хард (зал)

Пятница

Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова

Ана Богдан – Вероника Кудерметова

Суббота

Ана Богдан – Екатерина Александрова

Елена Габриэла Русе – Вероника Кудерметова

Бара /Олару – Блинкова/Калинская

Бразилия – Германия

Место проведения: Флорианополис, Бразилия

Покрытие: грунт

Пятница

Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд

Габриэла Се – Татьяна Мария

Суббота

Габриэла Се – Лаура Зигемунд

Тельяна Перейра – Татьяна Мария

Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер

Испания – Япония

Место проведения: Мурсия, Испания

Покрытие: грунт

Пятница

Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака

Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои

Суббота

Карла Суарес-Наварро – Наоми Осака

Сара Соррибес-Тормо – Мисаки Дои

Большова/Гарсия-Перес – Аояма/Сибихара

Швейцария – Канада

Место проведения: Биль, Швейцария

Покрытие: хард (зал)

Пятница

Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес

Белинда Бенчич – Эжени Бушар

Суббота

Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес

Жиль Тайхманн – Эжени Бушар

Голубич/Фёгеле – Андрееску/Габриэла Дабровски

Бельгия – Казахстан

Место проведения: Кортрейк, Бельгия

Покрытие: хард (зал)

Пятница

Элис Мертенс – Зарина Дияс

Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева

Суббота

Элис Мертенс – Юлия Путинцева

Исалин Бонавентюр – Зарина Дияс

Флипкенс/Грет Миннен – Данилина/Шведова

Словакия – Великобритания

Место проведения: Братислава, Словакия

Покрытие: грунт (зал)

Пятница

Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон

Виктория Кужмова – Гарриет Дарт

Суббота

Виктория Кужмова – Хизер Уотсон

Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт

Рыбарикова/Кужмова – Бэйнс/Радукану



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