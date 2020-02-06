Кубок Федерации. Кенин, Бертенс и Осака первыми выйдут на корт в пятницу
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Результаты жеребьёвки в матчах Fed Cup Qualifiers
В субботу определятся восемь сборных, которые выйдут финальную часть Кубка Федерации, которая состоится в апреле в Будапеште. В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия.
Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля
США – Латвия
Место проведения: Эверетт, США
Покрытие: хард (зал)
Пятница
София Кенин – Анастасия Севастова
Серена Уильямс – Елена Остапенко
Суббота
София Кенин – Елена Остапенко
Серена Уильямс – Анастасия Севастова
Маттек-Сэндс/Риск – Остапенко/Севастова
Нидерланды – Беларусь
Место проведения: Гаага, Нидерланды
Покрытие: грунт (зал)
Пятница
Кики Бертенс – Александра Саснович
Аранча Рус – Арина Соболенко
Суббота
Кики Бертенс – Арина Соболенко
Аранча Рус – Александра Саснович
Керхов/Схюрс – Говорцова/Морозова
Румыния – Россия
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния
Покрытие: хард (зал)
Пятница
Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова
Ана Богдан – Вероника Кудерметова
Суббота
Ана Богдан – Екатерина Александрова
Елена Габриэла Русе – Вероника Кудерметова
Бара /Олару – Блинкова/Калинская
Бразилия – Германия
Место проведения: Флорианополис, Бразилия
Покрытие: грунт
Пятница
Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд
Габриэла Се – Татьяна Мария
Суббота
Габриэла Се – Лаура Зигемунд
Тельяна Перейра – Татьяна Мария
Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер
Испания – Япония
Место проведения: Мурсия, Испания
Покрытие: грунт
Пятница
Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака
Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои
Суббота
Карла Суарес-Наварро – Наоми Осака
Сара Соррибес-Тормо – Мисаки Дои
Большова/Гарсия-Перес – Аояма/Сибихара
Швейцария – Канада
Место проведения: Биль, Швейцария
Покрытие: хард (зал)
Пятница
Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес
Белинда Бенчич – Эжени Бушар
Суббота
Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес
Жиль Тайхманн – Эжени Бушар
Голубич/Фёгеле – Андрееску/Габриэла Дабровски
Бельгия – Казахстан
Место проведения: Кортрейк, Бельгия
Покрытие: хард (зал)
Пятница
Элис Мертенс – Зарина Дияс
Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева
Суббота
Элис Мертенс – Юлия Путинцева
Исалин Бонавентюр – Зарина Дияс
Флипкенс/Грет Миннен – Данилина/Шведова
Словакия – Великобритания
Место проведения: Братислава, Словакия
Покрытие: грунт (зал)
Пятница
Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон
Виктория Кужмова – Гарриет Дарт
Суббота
Виктория Кужмова – Хизер Уотсон
Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт
Рыбарикова/Кужмова – Бэйнс/Радукану
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