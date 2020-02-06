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Теннис

Пуна. Беранкис и Веселы вышли в четвертьфинал соревнований

Евгений НикитюкНет комментариев
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TATA OPEN Maharashtra- ATP Tour 250
Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард •
Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
Р. Беранкис (Литва) – С. Штебе (Германия) 7-6(2), 6-1
И. Ивашка (Беларусь) – С. Травалья (Италия) 7-6(5), 7-6(3)
Ю. Сугита (Япония, 5) – В. Троицки (Сербия) отказ
И. Веселы (Чехия) – С. Карузо (Италия, 7) 7-6(5), 6-4

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Первые четвертьфинальные пары составили Юити Сугита и Рикардас Беранкис (0-0), Иржи Веселы и Илья Ивашка (1-0).

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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