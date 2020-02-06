Пуна. Беранкис и Веселы вышли в четвертьфинал соревнований

Новости

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Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку команды к матчам в Кубке Федерации

На турнире АТР в Индии известны первые участники 1/4 финала.



TATA OPEN Maharashtra- ATP Tour 250

Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард •

Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Р. Беранкис (Литва) – С. Штебе (Германия) 7-6(2), 6-1

И. Ивашка (Беларусь) – С. Травалья (Италия) 7-6(5), 7-6(3)

Ю. Сугита (Япония, 5) – В. Троицки (Сербия) отказ

И. Веселы (Чехия) – С. Карузо (Италия, 7) 7-6(5), 6-4

Первые четвертьфинальные пары составили Юити Сугита и Рикардас Беранкис (0-0), Иржи Веселы и Илья Ивашка (1-0).

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Фото: ATP Tour.