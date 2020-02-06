Пуна. Беранкис и Веселы вышли в четвертьфинал соревнований

Даяна Ястремская претендует на звание "Прорыв месяца" в январе
Вчера, 16:40
Элина Свитолина: "В матчах, которые я проиграла в этом году, мало что зависело от меня"
Вчера, 09:17
Элина Свитолина: "Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине"
04.02.20 18:01
Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку команды к матчам в Кубке Федерации
На турнире АТР в Индии известны первые участники 1/4 финала.
TATA OPEN Maharashtra- ATP Tour 250 Пуна, Индия • 3-9 февраля • хард • Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Второй круг Р. Беранкис (Литва) – С. Штебе (Германия) 7-6(2), 6-1 И. Ивашка (Беларусь) – С. Травалья (Италия) 7-6(5), 7-6(3) Ю. Сугита (Япония, 5) – В. Троицки (Сербия) отказ И. Веселы (Чехия) – С. Карузо (Италия, 7) 7-6(5), 6-4