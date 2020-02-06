Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 4 февраля. Результаты дня
Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
Мидленд, США ($100,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Ангелина Калинина (Украина, 7) – Валерия Савиных (Россия) 2:6, 6:3, 6:2
Пары. Основная сетка. 1 круг
Ангелина Калинина/Мэдисон Бренгл (Украина/США) – Мона Бартель/Розали ван дер Хук (Германия/Нидерланды, 3) 4:6, 2:6
Нонтхабури, Таиланд ($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Владислав Орлов/Хумаяюн Султанов (Украина/Узбекистан) – Тханапет Чанта/Пхонсапак Кердлапхи (Таиланд, WC) 6:2, 6:4
Трнава, Словакия ($25,000; Hard – Indoor)
Квалификация. 2 круг
Анна Познихиренко (Украина, 10) – Йоана Лоредана Рошка (Румыния, 6) 6:7(3), 3:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анна Познихиренко/Виктория Кан (Украина/Россия) – Романа Чисовска/Радка Зельничкова (Словакия, WC) 6:2, 6:4
Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Марат Девятьяров (Украина) – Тьягу Какау (Португалия, 8) 6:7(7), 5:7
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анастасия Поплавская/Себастьяна Скилипоти (Украина/Швейцария) – Флоренция Арая/Эрика Дрозд Перейра (Чили/Бразилия, WC) 6:2, 6:1
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 3 круг
Александр Овчаренко (Украина) – Джузеппе Треска (Италия) 2:6, 6:2, 5-10
Владимир Ужиловский (Украина) – Дилан Салтон (ЮАР) 6:0, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Александр Овчаренко/Тристан Бойер (Украина/США) – Ариан Говеас/Мехлуди дон Аянда Сибанда (Индия/Зимбабве) 4:6, 4:6
Юрий Джавакян/Лю Ханьюй (Украина/Китай) – Владимир Ужиловский/Даниэль Коссек (Украина/Польша, 3) 6:1, 4:6, 4-10
Порту-Алегри, Бразилия (Grade 1; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Сабина Зейналова/Чон Бо Юн (Украина/Южная Корея) – Мелоди Хефти/Софи Люшер (Швейцария) 6:3, 6:4
Кишинёв, Молдова (Grade 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Герман Самофалов (Украина, Q) – Питер Алам (Великобритания) 6:4, 6:1
Артём Подорожный (Украина, Q) – Михаэль Стрестян Стамати (Молдова) 6:1, 6:2
Владимир Захаров (Украина, Q) – Альберто Орсо (Италия) 6:2, 6:7(4), 1:6
Мария Глагола (Украина, Q) – Елизавета Гаврилова (Россия) 2:6, 3:6
Анита Сагдиева (Украина) – Кира Павлова (Россия, 5) 2:6, 2:6
Анастасия Лопата (Украина, Q) – Мишелль Тихонко (США) 6:1, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Карина Качур/Элена Тренчева (Украина/Болгария) – Татьяна Баркова/Клаудия Бубелите (Россия/Литва, 4) 6:4, 3:6, 6-10
Катерина Рублевская/Арина Гамрецкая (Украина/Молдова) – Сабина Рутлаука/Эльза Томасе (Латвия, 3) 3:6, 1:6
Анита Сагдиева/Анна Зарянова (Украина/Россия) – Рената Фарима/Анастасия Гурьева (Молдова/Россия) 6:3, 3:6, 4-10
Валерия Черфус/Ева Прокопенко (Украина) – Ксения Алёгшина/Мишель Тихонко (Россия/США) 5:7, 1:6
Белгород, Россия (U16; Category 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Вадим Рогинский (Украина, Q) – Григорий Шебекин (Россия) 1:6, 3:6
Станислава Шульженко (Украина, 7) – Ксения Смирнова (Россия) 1:6, 1:6
Эрик Ткаленко (Украина, Q) – Роман Казанцев (Россия, 8) 4:6, 3:6
Эскандер Гурьев (Украина) – Артём Алексейчук (Россия) 6:1, 6:2
Пары. Основная сетка. 1 круг
Вадим Рогинский/Илья Мухин (Украина/Россия) – Александр Евдокимов/Никита Симакин (Россия) 6:2, 6:4
Константин Аксёнов/Кирилл Макаренко (Украина/Россия) – Семён Батин/Иван Гончаров (Россия) 0:6, 3:6
Тимур Бельдюгин/Павел Резоглазов (Украина) – Артём Алексейчук/Даниэль Хазиме (Россия, 3) 3:6, 6:4, 10-12
Артур Фоменко/Эрик Ткаленко (Украина) – Богдан Дрягни/Иван Водолаженко (Россия) 7:6(9), 6:4
Александр Гурьев/Эскандер Гурьев (Украина, 4) – Карим Газизов/Румазан Вагизов (Россия) 6:3, 6:1
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