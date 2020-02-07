Бывшая напарница Киченок дисквалифицирована на 22 месяца

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Эбигейл Спирс будет отбывать наказание за нарушение антидопинговых правил
Американская теннисистка, которой в ноябре предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы и временно отстранили от выступлений, дисквалифицирована на 22 месяца и сможет вернуться на корт с 6 сентября 2021 года.
Напомним, что 38-летняя Спирс провалила допинг-тест, который был проведён во время Открытого чемпионата США, где она выступала вместе с Надеждой Киченок. Теннисистки начали сотрудничество в мае прошлого года.
В пробе мочи были обнаружены прастерон и тестостерон – вещества, которые относятся к списку запрещённых в категории S1 (анаболические агенты). Появление их в своём организме Эбигейл объяснила предписанием врача восточной медицицы, который работает в Майами и сотрудничал с другими профессиональными спортсменами.
В качестве доказательств американка предоставила заявление игрока, который посоветовал ей этого врача, заявление самого доктора и документы, подтверждающие её визиты и консультации с ним. Спирс начала принимать прописанные добавки в середине-конце июня 2019 года с последующими перерывами, а последнюю капсулу выпила во время первой недели парного турнира в Нью-Йорке.
При заполнении формы к допинг-пробе Эбигейл не указала данную добавку, потому что знала, что в её составе находится запрещённое вещество. После консультации с научными экспертами ITF пришла к выводу, что присутствие запрещённых веществ в пробе было вызвано приёмом добавки в дни, предшествующие допинг-тесту – до 31 августа.