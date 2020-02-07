Бывшая напарница Киченок дисквалифицирована на 22 месяца

Новости

Украина – Хорватия. Live. Кубок Федерации (Групповой этап)

Сборная Украины обыграла Болгарию в своем первом матче в группе. Блог дня

Капитан сборной Украины прокомментировал победу команды в матче с Болгарией

Катарина Завацкая: "Перед дебютом за сборную Украины я немножко переживала, но сумела справиться с волнением"

Эбигейл Спирс будет отбывать наказание за нарушение антидопинговых правил



Американская теннисистка, которой в ноябре предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы и временно отстранили от выступлений, дисквалифицирована на 22 месяца и сможет вернуться на корт с 6 сентября 2021 года.

Напомним, что 38-летняя Спирс провалила допинг-тест, который был проведён во время Открытого чемпионата США, где она выступала вместе с Надеждой Киченок. Теннисистки начали сотрудничество в мае прошлого года.

В пробе мочи были обнаружены прастерон и тестостерон – вещества, которые относятся к списку запрещённых в категории S1 (анаболические агенты). Появление их в своём организме Эбигейл объяснила предписанием врача восточной медицицы, который работает в Майами и сотрудничал с другими профессиональными спортсменами.

В качестве доказательств американка предоставила заявление игрока, который посоветовал ей этого врача, заявление самого доктора и документы, подтверждающие её визиты и консультации с ним. Спирс начала принимать прописанные добавки в середине-конце июня 2019 года с последующими перерывами, а последнюю капсулу выпила во время первой недели парного турнира в Нью-Йорке.

При заполнении формы к допинг-пробе Эбигейл не указала данную добавку, потому что знала, что в её составе находится запрещённое вещество. После консультации с научными экспертами ITF пришла к выводу, что присутствие запрещённых веществ в пробе было вызвано приёмом добавки в дни, предшествующие допинг-тесту – до 31 августа.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

antidoping.itftennis.com

Фото: G.Griffis / Flickr.