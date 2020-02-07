Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации

Украина повела в счете в матче с Хорватией
#Бошкович, #Ястремская
Источник – Чемпион.
В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся первый матч.
Украинка Даяна Ястремская встречалась с Леа Бошкович.
Матч продолжался 1 час 18 минуты.
Сегодня во втором матче противостояния Свитолина сыграет с Фетт. В третьем же матче в парном матче Украину будут представлять Цуренко и Завацкая.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Первый матч, 7 февраля
Даяна Ястремская (26) – Леа Бошкович (300) 6:4, 6:4
Напомним, что вчера украинки уверенно обыграли Болгарию – 3:0.
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