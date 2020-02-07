Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации

Украина повела в счете в матче с Хорватией

#Бошкович, #Ястремская

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся первый матч.

Украинка Даяна Ястремская встречалась с Леа Бошкович.

Матч продолжался 1 час 18 минуты.

Сегодня во втором матче противостояния Свитолина сыграет с Фетт. В третьем же матче в парном матче Украину будут представлять Цуренко и Завацкая.

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Первый матч, 7 февраля

Даяна Ястремская (26) – Леа Бошкович (300) 6:4, 6:4

Напомним, что вчера украинки уверенно обыграли Болгарию – 3:0.