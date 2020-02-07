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Теннис

Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации

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Украина повела в счете в матче с Хорватией

#Бошкович, #Ястремская

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся первый матч.

Украинка Даяна Ястремская встречалась с Леа Бошкович.

Матч продолжался 1 час 18 минуты.

Сегодня во втором матче противостояния Свитолина сыграет с Фетт. В третьем же матче в парном матче Украину будут представлять Цуренко и Завацкая.

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Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Первый матч, 7 февраля

Даяна Ястремская (26) – Леа Бошкович (300) 6:4, 6:4

Напомним, что вчера украинки уверенно обыграли Болгарию – 3:0.

Источник: champion.com.ua
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