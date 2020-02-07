Ястремская: Шинікова – неадекватная теннисистка

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во встрече Кубка Федераций против болгарки Изабеллы Шинікової в начале была немного скованной, но по ходу ей удалось справиться с волнением.
Об этом украинка заявила в интервью btu.org.ua.
“Чувствовала волнение, когда начинала встречу. Было много болельщиков – все они ждали победы. Первые геймы были очень тяжелыми – я была зажатой в корте. Благодарна зрителям, которые поддерживали меня весь матч.
Шинікова – непредсказуемая, неадекватная теннисистка. Мне нужно было постоянно фокусироваться на ее ударах. Приходилось снижать темп игры – такая тактика отлично сработала”, – отметила Ястремская.
Благодаря победе Свитолиной на Томовою сборная Украины досрочно победила Болгарию.