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Теннис

Ястремская: Шинікова – неадекватная теннисистка

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Украинка отметила поддержку болельщиков

#Ястремская, #Шинікова

Источник – Sport Arena.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во встрече Кубка Федераций против болгарки Изабеллы Шинікової в начале была немного скованной, но по ходу ей удалось справиться с волнением.

Об этом украинка заявила в интервью btu.org.ua.

“Чувствовала волнение, когда начинала встречу. Было много болельщиков – все они ждали победы. Первые геймы были очень тяжелыми – я была зажатой в корте. Благодарна зрителям, которые поддерживали меня весь матч.

Шинікова – непредсказуемая, неадекватная теннисистка. Мне нужно было постоянно фокусироваться на ее ударах. Приходилось снижать темп игры – такая тактика отлично сработала”, – отметила Ястремская.

Благодаря победе Свитолиной на Томовою сборная Украины досрочно победила Болгарию.

Источник: champion.com.ua
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