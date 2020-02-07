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Теннис

Кордова. Лондеро и Шварцман будут бороться за места в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире АТР в Аргентине определились все участники 1/4 финала.

Cordoba Open – ATP Tour 250
Кордова, Аргентина • 3-9 февраля • грунт •
Действующий чемпион: Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
Д. Шварцман (Аргентина, 1) – Ж. Мунар (Испания) 6-1, 7-5
А. Рамос-Винолас (Испания, 5) – П. Андухар (Испания) 6-3, 6-7(4), 6-4
Л. Джере (Сербия, 4) – П. Мартинес (Испания) 6-3, 6-4
Х. Лондеро (Аргентина, 8) – П. Качин (Аргентина) 6-3, 6-3

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Пары соперников в 1/4 финала: Шварцман – Рамос-Винолас (4-0), Джере – Лондеро (0-0), Куэвас – Гарин (0-3), Мартин – Муте (1-0).

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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