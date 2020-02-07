Кордова. Лондеро и Шварцман будут бороться за места в полуфинале

Кубок Федерации. Свитолина приносит второе очко сборной Украины в матче с Хорватией
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Даяна Ястремская: "Сегодня мне было тяжело постоянно играть на высоком уровне"
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Украина – Хорватия 1:0. Live. Кубок Федерации (Групповой этап)
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Кубок Федерации. Ястремская выигрывает в первом матче против сборной Хорватии
На турнире АТР в Аргентине определились все участники 1/4 финала.
Cordoba Open – ATP Tour 250 Кордова, Аргентина • 3-9 февраля • грунт • Действующий чемпион: Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Второй круг Д. Шварцман (Аргентина, 1) – Ж. Мунар (Испания) 6-1, 7-5 А. Рамос-Винолас (Испания, 5) – П. Андухар (Испания) 6-3, 6-7(4), 6-4 Л. Джере (Сербия, 4) – П. Мартинес (Испания) 6-3, 6-4 Х. Лондеро (Аргентина, 8) – П. Качин (Аргентина) 6-3, 6-3