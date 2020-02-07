Кордова. Лондеро и Шварцман будут бороться за места в полуфинале

Новости

Кубок Федерации. Свитолина приносит второе очко сборной Украины в матче с Хорватией

Даяна Ястремская: "Сегодня мне было тяжело постоянно играть на высоком уровне"

Украина – Хорватия 1:0. Live. Кубок Федерации (Групповой этап)

Кубок Федерации. Ястремская выигрывает в первом матче против сборной Хорватии

На турнире АТР в Аргентине определились все участники 1/4 финала.



Cordoba Open – ATP Tour 250

Кордова, Аргентина • 3-9 февраля • грунт •

Действующий чемпион: Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Д. Шварцман (Аргентина, 1) – Ж. Мунар (Испания) 6-1, 7-5

А. Рамос-Винолас (Испания, 5) – П. Андухар (Испания) 6-3, 6-7(4), 6-4

Л. Джере (Сербия, 4) – П. Мартинес (Испания) 6-3, 6-4

Х. Лондеро (Аргентина, 8) – П. Качин (Аргентина) 6-3, 6-3

Пары соперников в 1/4 финала: Шварцман – Рамос-Винолас (4-0), Джере – Лондеро (0-0), Куэвас – Гарин (0-3), Мартин – Муте (1-0).

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Фото: ATP Tour.