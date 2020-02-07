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Теннис

Кубок Федерации. Эстония сыграет против Украины за выход в плей-офф

Евгений НикитюкНет комментариев
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Итоги третьего игрового дня в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны в Польше

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка
Таллин, Эстония • хард (зал)

ГРУППА А
УКРАИНА 3-0 ХОРВАТИЯ
Даяна Ястремская – Леа Бошкович 6:4, 6:4
Элина Свитолина – Яна Фетт 3:6, 6:3, 6:1
Костюк/Завацкая – Ружич/Вурт 6:4, 6:3

ГРУППА В
ЭСТОНИЯ 2-1 АВСТРИЯ
Елена Малыгина -Мелани Клаффнер 7:6(5),6:2
Анетт Контавейт – Юлия Грабер 6:1, 6:2
Горлач/Орав – Клаффнер/Краус 2:6, 6:4, 0:6

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Сборная Эстонии в последний момент вышла на второе место в группе после двух поражений в предыдущих встречах. Завтра хозяйки зонального турнира встретятся с командой Украины.

ИТАЛИЯ 2-0 ГРЕЦИЯ
Элизабетта Коччаретто – Димитра Павлу 6:1, 6:2
Жасмин Паолини – Михаэла Лаки 6:1, 6:4
Коччаретто/Гатто-Монтиконе – Грамматикопулу/Павлу

В субботу сборная Италии встретится с занявшей второе место в группе А командой Хорватии.

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Источник: btu.org.ua
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