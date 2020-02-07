Кубок Федерации. Эстония сыграет против Украины за выход в плей-офф

Итоги третьего игрового дня в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны в ПольшеКубок Федерации – The World Cup of TennisПервая группа • 5-8 февраля • Европа/АфрикаТаллин, Эстония • хард (зал)
ГРУППА АУКРАИНА 3-0 ХОРВАТИЯДаяна Ястремская – Леа Бошкович 6:4, 6:4Элина Свитолина – Яна Фетт 3:6, 6:3, 6:1Костюк/Завацкая – Ружич/Вурт 6:4, 6:3
ГРУППА ВЭСТОНИЯ 2-1 АВСТРИЯЕлена Малыгина -Мелани Клаффнер 7:6(5),6:2Анетт Контавейт – Юлия Грабер 6:1, 6:2Горлач/Орав – Клаффнер/Краус 2:6, 6:4, 0:6
Сборная Эстонии в последний момент вышла на второе место в группе после двух поражений в предыдущих встречах. Завтра хозяйки зонального турнира встретятся с командой Украины.
ИТАЛИЯ 2-0 ГРЕЦИЯЭлизабетта Коччаретто – Димитра Павлу 6:1, 6:2Жасмин Паолини – Михаэла Лаки 6:1, 6:4Коччаретто/Гатто-Монтиконе – Грамматикопулу/Павлу
В субботу сборная Италии встретится с занявшей второе место в группе А командой Хорватии.
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