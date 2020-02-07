Кубок Федерации. Эстония сыграет против Украины за выход в плей-офф

Итоги третьего игрового дня в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны в Польше



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка

Таллин, Эстония • хард (зал)

ГРУППА А

УКРАИНА 3-0 ХОРВАТИЯ

Даяна Ястремская – Леа Бошкович 6:4, 6:4

Элина Свитолина – Яна Фетт 3:6, 6:3, 6:1

Костюк/Завацкая – Ружич/Вурт 6:4, 6:3

ГРУППА В

ЭСТОНИЯ 2-1 АВСТРИЯ

Елена Малыгина -Мелани Клаффнер 7:6(5),6:2

Анетт Контавейт – Юлия Грабер 6:1, 6:2

Горлач/Орав – Клаффнер/Краус 2:6, 6:4, 0:6

Сборная Эстонии в последний момент вышла на второе место в группе после двух поражений в предыдущих встречах. Завтра хозяйки зонального турнира встретятся с командой Украины.

ИТАЛИЯ 2-0 ГРЕЦИЯ

Элизабетта Коччаретто – Димитра Павлу 6:1, 6:2

Жасмин Паолини – Михаэла Лаки 6:1, 6:4

Коччаретто/Гатто-Монтиконе – Грамматикопулу/Павлу

В субботу сборная Италии встретится с занявшей второе место в группе А командой Хорватии.



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