Определился соперник сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации

Украинки сыграют с Эстонией

#Свитолина, #Ястремская

Источник – Sport Arena.

Женская теннисная сборная Украины сыграет в финале плей-офф I Евро-Африканской зоны против сборной Эстонии.

Об этом сообщает Sport Arena.

Украинки выиграли группу А, одержав победу над сборной Болгарии (3:0) и Хорватии (2:0). В заключительных играх Даяна Ястремская победила Лею Бошкович, а Элина Свитолина – Яну Фетт. Парная встреча на турнирную таблицу не повлияет.

Украинкам предстоит сыграть матч против второй команды группы B, сборной Эстонии. Эстонки выиграли лишь одну матчевую встречу против Австрии, но по разнице отдельных игр заняли необходимое проходное место.

В составе сборной Эстонии следует отметить 22-ю ракетку мира Аннет Контавейт.

Во втором матче Италия выиграла группу B, сыграет со второй командой группы А, Хорватией.

Победители зонального этапа пройдут в следующий раунд плей-офф, где к ним присоединятся команды, проигравшие квалификацию Финала Кубка Федерации. Матчи состоятся в апреле.