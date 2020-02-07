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Теннис

Определился соперник сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации

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Украинки сыграют с Эстонией

#Свитолина, #Ястремская

Источник – Sport Arena.

Женская теннисная сборная Украины сыграет в финале плей-офф I Евро-Африканской зоны против сборной Эстонии.

Об этом сообщает Sport Arena.

Украинки выиграли группу А, одержав победу над сборной Болгарии (3:0) и Хорватии (2:0). В заключительных играх Даяна Ястремская победила Лею Бошкович, а Элина Свитолина – Яну Фетт. Парная встреча на турнирную таблицу не повлияет.

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Украинкам предстоит сыграть матч против второй команды группы B, сборной Эстонии. Эстонки выиграли лишь одну матчевую встречу против Австрии, но по разнице отдельных игр заняли необходимое проходное место.

В составе сборной Эстонии следует отметить 22-ю ракетку мира Аннет Контавейт.

Во втором матче Италия выиграла группу B, сыграет со второй командой группы А, Хорватией.

Победители зонального этапа пройдут в следующий раунд плей-офф, где к ним присоединятся команды, проигравшие квалификацию Финала Кубка Федерации. Матчи состоятся в апреле.

Источник: champion.com.ua
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