Первая ракетка мира пропустит турнир в Дубае

Сегодня, 09:46
Сборная Украины обыграла Болгарию в своем первом матче в группе. Блог дня
Сегодня, 09:19
Капитан сборной Украины прокомментировал победу команды в матче с Болгарией
Вчера, 21:42
Катарина Завацкая: "Перед дебютом за сборную Украины я немножко переживала, но сумела справиться с волнением"
Вчера, 20:40
Кубок Федерации. Цуренко и Завацкая выиграли третье очко для сборной Украины
Эшли Барти не сыграет на “Премьере” в ОАЭАвстралийская теннисистка снялась с турнира WTA Premier в Дубае (17-22 февраля) из-за травмы ноги, полученной на Australian Open, где проиграла в полуфинале будущей чемпионке Софии Кении.
Ранее в основную сетку турнира в ОАЭ wild card получила Элина Свитолина. С заявочным списком Dubai Duty Free Tennis Championships можно ознакомиться здесь.
Напомним, что одновременно с “Премьером” в Дубае должен был пройти турнир WTA International в Дебрецене, однако он не состоится из-за отсутствия места проведения.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Getty Images.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: