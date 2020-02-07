Первая ракетка мира пропустит турнир в Дубае

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Австралийская теннисистка снялась с турнира WTA Premier в Дубае (17-22 февраля) из-за травмы ноги, полученной на Australian Open, где проиграла в полуфинале будущей чемпионке Софии Кении.

Ранее в основную сетку турнира в ОАЭ wild card получила Элина Свитолина. С заявочным списком Dubai Duty Free Tennis Championships можно ознакомиться здесь.

Напомним, что одновременно с “Премьером” в Дубае должен был пройти турнир WTA International в Дебрецене, однако он не состоится из-за отсутствия места проведения.

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Фото: Getty Images.