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Теннис

Победительница Australian Open получила длительную дисквалификацию за допинг

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Абигейл Спирс часто играет с сестрами Киченок

#Спирс

Источник – sportarena.com.

Американская теннисистка Абигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяцев из-за проблем с допингом.

Об этом сообщает Itftennis.com.

В крови спортсменки обнаружен тестостерон, прастерон и метаболит. Нарушения обнаружили во время US Open 2019 года. Она объясняет это применением пищевых добавок.

Наказание для Спирс начали отсчитывать с ноября 2019 года, поэтому она может вернуться к игре в теннис только в сентябре 2021 года.

Эбигейл Спирс – победительница 21 турнира WTA в парном разряде, а также Australian Open 2017.

На данный момент американцы 38 лет, на момент окончания дисквалификации Спирс исполнится 40 лет.

Отметим, что Спирс часто играет в парных соревнованиях с украинками Надеждой и Людмилой Киченок.

Напомним, Кенинов выиграла Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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