Победительница Australian Open получила длительную дисквалификацию за допинг

Абигейл Спирс часто играет с сестрами Киченок
#Спирс
Источник – sportarena.com.
Американская теннисистка Абигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяцев из-за проблем с допингом.
Об этом сообщает Itftennis.com.
В крови спортсменки обнаружен тестостерон, прастерон и метаболит. Нарушения обнаружили во время US Open 2019 года. Она объясняет это применением пищевых добавок.
Наказание для Спирс начали отсчитывать с ноября 2019 года, поэтому она может вернуться к игре в теннис только в сентябре 2021 года.
Эбигейл Спирс – победительница 21 турнира WTA в парном разряде, а также Australian Open 2017.
На данный момент американцы 38 лет, на момент окончания дисквалификации Спирс исполнится 40 лет.
Отметим, что Спирс часто играет в парных соревнованиях с украинками Надеждой и Людмилой Киченок.
Напомним, Кенинов выиграла Australian Open.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: