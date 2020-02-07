Свитолина смогла вернуться в игру – Филима

Михаил Филима прокомментировал игру Элины Свитолиной

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Источник – sport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в игре против болгарки Виктории Томной смогла показать высокий уровень игры.

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.

“В начале Томова ошибалась гораздо больше с бэкхэнда. Где-то после 5-6 гейма ей удалось избавиться от этих проблем, и она начала показывать очень классный теннис. И все равно Элина имела шансы, при счете 4:2 она имела три геймболи на своей подаче. При счете 5:4 у нее было два сетбола. Поэтому игра была довольно близкой, и не хотелось доводить до тай-брейка.

А тай-брейк вы сами видели. Со счета 0:5 очень редко кто возвращается в игру, но Элина смогла. Думаю, что это был решающий момент. Хотя и второй сет был довольно тяжелый: ранний брейк, после чего Томова вернула свою подачу, еще раз брейк, и снова болгарке удалось отыграться. Но в концовке сета Элина все же показала то, что она умеет”, – рассказал Филима.