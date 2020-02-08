Эстония довольно неприятный соперник – Филима

Михаил Филима прокомментировал встречу с Эстонией

#Украина, #Эстония, #Кубок Федерации

Источник – sport.ua.

Сборной Украине будет трудно обыграть национальную команду Эстонии на Кубке Федерации.

Об этом рассказал капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.

“Что касается эстонок, то это достаточно неприятный соперник. Не забывайте, что игра состоит из трех матчей. Конечно, второго номера их команды все наши девушки должны обыгрывать, но Контавейт (22-я ракетка мира) играет дома при сумасшедшей поддержке трибун. А если счет станет 1:1, дальше будет решающая пара, эмоции. Все может произойти”, – рассказал Филима.