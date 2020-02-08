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Теннис

Ястремская – Малыгина. Обзор матча

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Даяна Ястремская одержала уверенную победу в первом матче против Эстонии

#Ястремская, #Кубок Федерации

Источник – Чемпион.

В плей-офф Кубка Федерации по теннису вкраинка Даяна Ястремская (26) в двух сетах обыграла Елену Малигіну (553).

Кубок Федерации по теннису среди женщин
I Евро-Африканская зона, плей-офф
Первый матч, 8 февраля

Даяна Ястремская – Елена Малыгина 6:3, 6:1

Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.

Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.

Источник: champion.com.ua
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