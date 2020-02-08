Ястремская – Малыгина. Обзор матча

Даяна Ястремская одержала уверенную победу в первом матче против Эстонии
#Ястремская, #Кубок Федерации
Источник – Чемпион.
В плей-офф Кубка Федерации по теннису вкраинка Даяна Ястремская (26) в двух сетах обыграла Елену Малигіну (553).
Кубок Федерации по теннису среди женщин
I Евро-Африканская зона, плей-офф
Первый матч, 8 февраля
Даяна Ястремская – Елена Малыгина 6:3, 6:1
Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.
Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.
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