Ястремская – Малыгина. Обзор матча

Даяна Ястремская одержала уверенную победу в первом матче против Эстонии

#Ястремская, #Кубок Федерации

Источник – Чемпион.

В плей-офф Кубка Федерации по теннису вкраинка Даяна Ястремская (26) в двух сетах обыграла Елену Малигіну (553).

Кубок Федерации по теннису среди женщин

I Евро-Африканская зона, плей-офф

Первый матч, 8 февраля

Даяна Ястремская – Елена Малыгина 6:3, 6:1

Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.

Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.