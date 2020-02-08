Костюк и Завацкая победили хорваток в матче Кубка Федерации

Украина победила Хорватию со счетом 3:0

#Костюк #Завацкая

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся третий матч.

В паре с Завацькою должна была играть Людмила Цуренко, но в последний момент было заменено на Костюк. Украинки в двух сетах обыграли пару Ружич/Вюрт.

Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Ранее Даяна Ястремская победила Лею Бошкович, а Элина Свитолина – Яну Фетт. В плей-офф Украина сыграет с Эстонией.

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Третий матч, 7 февраля

Костюк/Завацкая – Ружич/Вюрт 6:4. 6:3