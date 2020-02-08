Костюк и Завацкая победили хорваток в матче Кубка Федерации

Украина победила Хорватию со счетом 3:0
#Костюк #Завацкая
Источник – Чемпион.
В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся третий матч.
В паре с Завацькою должна была играть Людмила Цуренко, но в последний момент было заменено на Костюк. Украинки в двух сетах обыграли пару Ружич/Вюрт.
Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Ранее Даяна Ястремская победила Лею Бошкович, а Элина Свитолина – Яну Фетт. В плей-офф Украина сыграет с Эстонией.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Третий матч, 7 февраля
Костюк/Завацкая – Ружич/Вюрт 6:4. 6:3
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: