Кубок Федерации. Сербия и Польша пробились в плей-офф турнира

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Определились победительницы зональнольного турнира Первой группы в ЛюксембургеКубок Федерации – The World Cup of TennisПервая группа • 5-8 февраля • Европа/АфрикаЭш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)
СЕРБИЯ 2-1 СЛОВЕНИЯОльга Данилович – Кайя Юван 2:6, 2:6Нина Стоянович – Тамара Зиданшек 6:4, 7:5Крунич/Стоянович – Юван/Зиданшек 6:4, 6:4
ПОЛЬША 2-0 ШВЕЦИЯИга Свёнтек – Мирьям Бьорклунд 7:5, 4:6, 6:3Магда Линетт – Йоханна Ларссон 7:5, 6:4
Сборная Сербии впервые с 2017 года выиграла зональный турнир, а Польша последних четыре сезона выступает в Первой группе. Ранее в плей-офф Кубка Федерации вышла команда Италии.
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Фото: Srdjan Stevanovic.
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