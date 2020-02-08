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Теннис

Кубок Федерации. Сербия и Польша пробились в плей-офф турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

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СЕРБИЯ 2-1 СЛОВЕНИЯ
Ольга Данилович – Кайя Юван 2:6, 2:6
Нина Стоянович – Тамара Зиданшек 6:4, 7:5
Крунич/Стоянович – Юван/Зиданшек 6:4, 6:4

ПОЛЬША 2-0 ШВЕЦИЯ
Ига Свёнтек – Мирьям Бьорклунд 7:5, 4:6, 6:3
Магда Линетт – Йоханна Ларссон 7:5, 6:4

Сборная Сербии впервые с 2017 года выиграла зональный турнир, а Польша последних четыре сезона выступает в Первой группе. Ранее в плей-офф Кубка Федерации вышла команда Италии.

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Фото: Srdjan Stevanovic.

Источник: btu.org.ua
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