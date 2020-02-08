Кубок Федерации. Сербия и Польша пробились в плей-офф турнира

Новости

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

Кубок Федерации. Свитолина проигрывает Контавейт в двухчасовом противостоянии

Даяна Ястремская: "Я довольна, что смогла принести команде три победы"

Определились победительницы зональнольного турнира Первой группы в Люксембурге



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка

Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

СЕРБИЯ 2-1 СЛОВЕНИЯ

Ольга Данилович – Кайя Юван 2:6, 2:6

Нина Стоянович – Тамара Зиданшек 6:4, 7:5

Крунич/Стоянович – Юван/Зиданшек 6:4, 6:4

ПОЛЬША 2-0 ШВЕЦИЯ

Ига Свёнтек – Мирьям Бьорклунд 7:5, 4:6, 6:3

Магда Линетт – Йоханна Ларссон 7:5, 6:4

Сборная Сербии впервые с 2017 года выиграла зональный турнир, а Польша последних четыре сезона выступает в Первой группе. Ранее в плей-офф Кубка Федерации вышла команда Италии.

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Фото: Srdjan Stevanovic.