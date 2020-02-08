Кубок Федерации. Сербия и Польша выиграли свои группы

В Люксембурге завершились матчи группового этапа в Первой группе Евро-Африканской зоны



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка

Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

ГРУППА А

СЕРБИЯ 2-1 ШВЕЦИЯ

Александра Крунич – Мирьям Бьорклунд 6:2, 3:6, 6:3

Нина Стоянович – Йоханна Ларссон 1:6, 0:6

Крунич/Стоянович – Ларссон/Листер 6:2, 6:1

ГРУППА В

ПОЛЬША 3-0 ТУРЦИЯ

Ига Свёнтек – Берфу Дженгиз 6:3, 6:0

Магда Линетт – Пемра Озген 6:0, 6:3

Хвалиньска/Френх – Аксу/Оз 6:3, 6:4

Завтра в матчах за выход в плей-офф сыграют: Сербия против Словении и Польша против Швеции. Люксембург и Турция определят сборную, которая покинет Первую группу командного турнира.





Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Srdjan Stevanovic.