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Теннис

Кубок Федерации. Сербия и Польша выиграли свои группы

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Люксембурге завершились матчи группового этапа в Первой группе Евро-Африканской зоны

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Первая группа • 5-8 февраля • Европа/Африка
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)

ГРУППА А
СЕРБИЯ 2-1 ШВЕЦИЯ
Александра Крунич – Мирьям Бьорклунд 6:2, 3:6, 6:3
Нина Стоянович – Йоханна Ларссон 1:6, 0:6
Крунич/Стоянович – Ларссон/Листер 6:2, 6:1

ГРУППА В
ПОЛЬША 3-0 ТУРЦИЯ
Ига Свёнтек – Берфу Дженгиз 6:3, 6:0
Магда Линетт – Пемра Озген 6:0, 6:3
Хвалиньска/Френх – Аксу/Оз 6:3, 6:4

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Завтра в матчах за выход в плей-офф сыграют: Сербия против Словении и Польша против Швеции. Люксембург и Турция определят сборную, которая покинет Первую группу командного турнира.
Кубок Федерации. Сербия и Польша выиграли свои группы

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Фото: Srdjan Stevanovic.

Источник: btu.org.ua
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