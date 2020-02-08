Кубок Федерации. Сербия и Польша выиграли свои группы

В Люксембурге завершились матчи группового этапа в Первой группе Евро-Африканской зоныКубок Федерации – The World Cup of TennisПервая группа • 5-8 февраля • Европа/АфрикаЭш-сюр-Альзетт, Люксембург • хард (зал)
ГРУППА АСЕРБИЯ 2-1 ШВЕЦИЯАлександра Крунич – Мирьям Бьорклунд 6:2, 3:6, 6:3Нина Стоянович – Йоханна Ларссон 1:6, 0:6Крунич/Стоянович – Ларссон/Листер 6:2, 6:1
ГРУППА ВПОЛЬША 3-0 ТУРЦИЯИга Свёнтек – Берфу Дженгиз 6:3, 6:0Магда Линетт – Пемра Озген 6:0, 6:3Хвалиньска/Френх – Аксу/Оз 6:3, 6:4
Завтра в матчах за выход в плей-офф сыграют: Сербия против Словении и Польша против Швеции. Люксембург и Турция определят сборную, которая покинет Первую группу командного турнира.
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Фото: Srdjan Stevanovic.
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