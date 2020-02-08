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Теннис

Монпелье. Монфис и Гоффен вышли в четвертьфинал турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире АТР во Франции известны все участники матчей 1/4 финала.

Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг
Г. Монфис (Франция, 1) – А. Маннарино (Франция) 4-6, 6-1, 6-4
Д. Гоффен (Бельгия, 2) – А. Бублик (Казахстан) 6-3, 7-6(9)
Ф. Крайинович (Сербия, 7) – М. Имер (Швеция) 6-1, 6-1
Р. Гаске (Франция) – Ф. Лопес (Испания) 6-7(1), 6-4, 6-2
П-Ю. Эрбер (Франция) – Ф. Оже-Альяссим (Канада, 5) 7-6(2), 7-5

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Пары соперников в 1/4 финала: Монфис – Гомбош (0-0), Гаске – Поспишил (2-2), Гоффен – Эрбер (4-0), Крайинович – Баррере (0-0).

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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