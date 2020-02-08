Монпелье. Монфис и Гоффен вышли в четвертьфинал турнира

Марта Костюк и Катарина Завацкая прокомментировали выступление в паре за сборную Украины
Вчера, 21:55
Кубок Федерации. Костюк и Завацкая выиграли в парном матче против Хорватии
Вчера, 20:30
Элина Свитолина: "В решающем сете старалась переломить ритм соперницы и сократить свои ошибки"
Вчера, 20:04
Украина – Хорватия 2:0. Live. Кубок Федерации (Групповой этап)
На турнире АТР во Франции известны все участники матчей 1/4 финала.
Open Sud de France – ATP Tour 250 Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) • Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Второй круг Г. Монфис (Франция, 1) – А. Маннарино (Франция) 4-6, 6-1, 6-4 Д. Гоффен (Бельгия, 2) – А. Бублик (Казахстан) 6-3, 7-6(9) Ф. Крайинович (Сербия, 7) – М. Имер (Швеция) 6-1, 6-1 Р. Гаске (Франция) – Ф. Лопес (Испания) 6-7(1), 6-4, 6-2 П-Ю. Эрбер (Франция) – Ф. Оже-Альяссим (Канада, 5) 7-6(2), 7-5