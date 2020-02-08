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Теннис

Определился состав сборной Украины на матч с Эстонией

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Сборная Украины в матчах против Эстонии сыграет без замен.

#Украина, #Эстония, #Кубок Федерации

Источник – btu.org.иа.

Капитаны женских сборных Украины и Эстонии по теннису определили теннисисток, которые сыграют в решающем матче зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

Встреча в Таллине начнется сегодня, 8 февраля, в 13:00 по киевскому времени. Команды сразятся за путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации-2021.

Состав:

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт

Матч 3. Парный матч.

Напомним, определился соперник сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации.

Ранее Свитолина одолела Фетт в матче Кубка Федерации.

Источник: champion.com.ua
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